"가짜보수" vs "北에 찍소리 못하고" 대북전단 두고 이재명·하태경 설전

경기도, 지난 17일 경기 5개 시·군 대북전단 살포 행위 금지 명령

[아시아경제 한승곤 기자, 임주형 인턴기자] 이재명 경기도지사와 하태경 미래통합당 의원이 경기도의 대북전단 살포 금지 행정명령을 두고 연일 설전을 벌이고 있다.

하 의원은 지난 17일 페이스북에서 "경기도 안전 위협하는 북한에 찍소리도 못하고 힘없는 탈북자만 때려잡는 이재명 지사"라며 "판문점 앞에서 대북 항의 1인 시위는 왜 안 하냐"고 이 지사의 대북전단 살포 금지 조치를 비판했다.

이 지사는 다음날(18일) 페이스북에 쓴 글에서 "국가안보가 어떻게 되던 관심 없이 무책임하게 입에서 나오는 대로 '찍찍' 거리시는데 나는 남북 간 신뢰가 깨지지 않도록 꼭 필요한 일을 찾아 하겠다"며 "국가 안보와 국민 안전을 외면한 채 정략적으로 대북 자극을 하는 가짜보수들은 아직도 자신들이 왜 국민에게 심판 받았는지 모르고 있다"고 강하게 비판했다.

이어 "실익 없이 대중을 선동하며 상황만 악화시키는 찍소리는 하 의원의 전매특허인 듯 하다. 제게는 강요하지 말라"며 "상대가 날뛴다고 같이 날뛰면 같은 사람이 된다"고 덧붙였다.

이에 대해 하 의원은 이날 "문재인 대통령 조롱하는 북한에는 침묵하던 이 지사가 야당 의원 비판에는 즉각 반응한다"며 "힘없는 탈북자만 때려잡냐는 제 비판에 화가 많이 나셨나 보다"라고 반박했다.

이어 "민주당 소속 지자체장으로서 문 대통령 모욕하는 북한에게 따끔하게 한 마디 해주셔야 하지 않겠냐"며 "할 일은 안 하면서 마치 대통령이라도 된 것처럼 오버하신다. 전쟁 막는 건 대통령 임무다. 이 지사는 한반도 평화의 수호자 행세 그만하라"고 지적했다.

앞서 경기도는 지난 17일 북한과 접한 경기 연천·파주·김포·고양·포천 등 5개 시 군을 위험지역으로 설정하고 대북전단 살포 행위를 금지했다. 이어 포천의 대북전단 단체 대표 집에서 전단 살포에 사용하는 고압가스 장비 사용을 금지하는 행정명령도 내렸다.

당시 이 지사는 이같은 명령을 내리며 "'살인 부메랑' 대북전단의 피해를 왜 경기도민이 감당해야 하느냐"며 "최근 의정부 한 가정집에서 대북전단 낙하물 신고를 접수받고 현장 조사를 해보니 전단과 다수 식료품이 한 데 묶여 있었고 (가정집) 지붕은 파손돼 있었다"고 말했다.

이어 "대규모 아파트 단지들이 밀집해 있던 터라 자칫 인명 피해 가능성도 있었다"며 "대북전단은 북측이 아닌 민가에 떨어져 자칫 '살인 부메랑'이 될 수 있다"고 대북전단 살포 금지 조치를 한 이유를 설명했다.

