사통팔달 교통망 갖춘 ‘한라 원앤원타워’, 특화설계는 '덤'

-도보 5분 거리에 1ㆍ7호선 가산디지털단지역 위치…서부간선도로, 강남순환고속도로 등 인접

-안양천 조망, 솔숲광장, 열린잔디마당, 선라이즈마당, 하늘정원 등 휴게 공간 풍부



최근 부동산 시장에서 사통팔달 교통망과 특화설계를 갖춘 지식산업센터가 이목을 끌고 있다.

이는 출퇴근 시간이 줄어들고 타지역으로의 이동이 용이하며 쾌적한 근무 환경으로 업무의 효율성이 높아지기 때문이다.

이 중 수변이나 녹지 등 자연과 인접해 쾌적한 업무 환경을 갖춘 지식산업센터가 기업과 투자자의 관심을 한 몸에 받으며 단기간 완판을 기록하고 있다. 대표적으로 안양천이 인접한 서울 가산동과 문래동에 분양된 지식산업센터는 단기간 완판에 성공한 것으로 나타났다.

서울 가산동 가산디지털단지역 인근에 위치한 ‘가산 SK V1 center’는 분양 시작 후 한 달여 만에 계약 완판을 기록했다. 또, 영등포구 문래동 일원에 위치한 ‘문래 SK V1 센터' 역시 쾌적한 환경이 이점으로 작용하며 정식 계약에 돌입한 이후 조기 완판에 성공했다.

또, 국토교통부 개별공시지가 자료를 살펴보면, 안양천과 인접한 가산동 내 구 양지사 부지는 올해 공시지가가 309만원인 것으로 조사됐다. 이 곳의 공시지가는 2015년 268만6,000원, 2016년 277만7,000원, 2017년 291만8,000원으로 꾸준히 지가가 상승하고 있는 것으로 나타났다.

이처럼 쾌적한 업무 환경을 갖춘 곳이 단기간 완판은 물론 가격 상승까지 기대되는 가운데, 서울 금천구 가산디지털단지에서 공급된 ‘한라 원앤원타워’가 안양천 조망은 물론 인근 지식산업센터 대비 넓고 다양한 휴게 공간, 차별화된 설계까지 선보여 기업과 투자자의 관심이 집중되고 있다.

우선 단지는 안양천 조망이 가능해 탁트인 개방감을 누릴 수 있다. 1층에는 가산동에서 최대 규모를 자랑하는 공개공지가 조성되며,지상 1~3층에는 솔숲광장, 열린잔디마당, 선라이즈마당, 하늘정원 등 인근 지식산업센터에서는 볼 수 없는 규모의 다양한 휴게 공간을 도입한다.

‘한라 원앤원타워’는 가산디지털단지 내에서도 대규모 지식산업센터로 공급되며, 가장 높은 비율의 양면 발코니 설계로 인근 지식산업센터 대비 가성비 높은 공간 활용이 가능하다. 기업들의 업무 스타일에 따라 회의실, 휴게 공간, 창고 등 다양한 공간 구성이 가능하며 비용 대비 효율적인 공간 활용이 가능하다는 점에서 높은 관심을 받고 있다.

지상 1층과 2층을 연결하는 로비 중앙 에스컬레이터 및 지상 1층에서 직접 연결되는 연결계단 설치로 이용자 편의성을 높였다. 또한, 총 14대의 승강기설치로 업무의 편리성은 높이고 층간 이동 시간은 최소화할 계획이다. 그 밖에도, 각 기업의 비즈니스 공간 사용에 실용적인 최적의 기본 면적으로 구성하고 551대의 넉넉한 주차공간을 제공할 예정이다.

뛰어난 교통 여건도 한라 원앤원타워의 장점이다. 도보 5분 거리에 1ㆍ7호선 가산디지털단지역 더블역세권이 위치하며 서부간선도로, 강남순환고속도로, 남부순환로, 제2경인고속도로, 수원~광명고속도로가 인접한 쾌속 교통망을 자랑한다. 차량 이용 시 강남, 김포공항, 서울역 등 주요지역까지 30분대 도달이 가능하다.

서부간선도로의 경우 오는 2021년 2월까지 지하화가 예정돼 있어 향후 교통여건은 더욱 좋아질 전망이다. 서부간선도로 지하화 이후 지상 공간은 녹지공간 및 수변공원으로 조성될 예정이다. 아울러 서울디지털산업단지의 원활한 교통환경 조성에 기여할 것으로 보이는 두산길 지하차도 신설 사업은 2021년 4월을 목표로 공사가 진행 중이다.

한라 원앤원타워의 상업시설도 눈여겨볼 만하다. 지상 1~2층, 공급면적 7천,294.01㎡에 달하는 규모로 조성되며, 대로변에 노출되어 있어 가시성이 높고 집객에 유리하다.

특히 한라 원앤원타워 마케팅대행사 ㈜엠제이이엔지 대표 이명준은 “상업시설의 성공여부는 집객력에 달려 있다 보니 안정적인 수요를 확보하는 것이 매우 중요하다”며“역세권에 위치한 상업시설의 경우 많은 고정ㆍ유동인구를 흡수할 수 있는 만큼 높은 수익을 창출할 수 있는 이점이 있다”고 말했다.

지상 2층의 경우 3.7m 광폭 테라스가 제공돼 공간활용도가 높고, 지상 1층에서 직접 연결되는 연결계단을 설치와 다양한 수직동선 구성으로 편리한 출입 동선을 확보했다. 1~2층의 메인 복도폭은 3~4m, 층고는 6m로 설계돼 한라 원앤원타워만의 넓고 높은 개방감도 누릴 수 있다.

케이원디(주)가 서울시 금천구 가산디지털2로 101(서울시 금천구 가산동 549-1번지 일대)에 선보이는 ‘한라 원앤원타워’는 지하 3층~지상 19층, 2개 동, 연면적 7만4,824.97㎡ 규모다.

홍보관은 서울시 금천구 디지털로 121 에이스가산타워 101호에 위치해 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr