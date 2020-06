자율주행차 100호 달성… 혁신성장지원센터 착공 등 기술 개발 지원 본격화

[아시아경제 이춘희 기자] 정부가 자율주행차 검증을 위한 임시주행면허 100호 발급을 맞아 혁신성장지원센터를 착공하는 등 자율주행 기술 개발을 위한 지원에 박차를 가한다.

국토교통부는 19일 경기 화성시 '케이-시티(K-City)'에서 자율주행 중소기업 지원을 위한 '혁신성장지원센터' 착공식 및 임시운행허가 자율주행차 100대 달성을 기념하는 기업 간담회를 열었다고 이날 밝혔다.

이날 행사에는 김현미 국토부 장관과 권칠승 더불어민주당 의원(화성시 병), 권병윤 한국교통안전공단 이사장 및 자율주행 관련 기업들이 다수 참석해 혁신성장지원센터의 착공을 축하하고 우리나라 자율주행의 발전을 위한 정책 방향을 함께 논의했다.

김현미 장관은 착공식에서 "혁신성장지원센터를 자율주행 분야 중소기업들이 기술력을 키워나가는 산실로 만들겠다"며 "올해 170억원 규모로 첫 운용을 시작하는 국토교통 혁신펀드를 지속 확대하고 레벨4 완전자율주행차 상용화를 위한 1조1000억원 규모의 범부처 연구개발(R&D)도 내년부터 착수하는 등 기업의 성장과 연구 개발에 대한 지원도 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

이어 김 장관은 "자동차 전용도로를 넘어 도심도로에서도 달릴 수 있는 자율주행차들이 개발되고 있으며, 운전자 없는 무인셔틀, 자율주행 배송 차량, 서울에서 부산까지 자율주행이 가능한 간선물류 트럭 등의 성과가 나타나고 있다"며 이 같은 성과를 확대해나가기 위해 "올 하반기에 3곳 이상의 자율차 시범운행지구 지정을 통해 기업들이 자율주행 서비스를 실증할 수 있는 기회를 확대하겠다"고 전했다. 특히 "올해 10월 최초 운행을 시작하는 자율주행 심야셔틀서비스 등의 사례처럼 기업의 자율주행 서비스 실증을 직접 지원하는 시범사업도 지속적으로 확대해나갈 계획"이라고 밝혔다.

이날 착공식을 가진 혁신성장지원센터는 앞으로 자율주행 관련 중소기업과 새싹기업(스타트업)이 연구개발 및 업무 공간으로 활용될 예정이다. 차량정비고, 보안차고, 데이터 분석시설 등 자율주행 연구개발 시설은 물론 공용사무실, 회의실 등 사무공간까지 갖춘다. 약 60억원의 국비가 투입돼 연면적 2000여㎡, 2층 규모로 건설된다. 입주는 2022년으로 예정됐다.

착공식에서는 부대행사로 주행 데이터 수집용 차량 기증식도 열렸다. 현대차가 한국교통안전공단에 기증하는 이 차는 자율주행 인공지능(AI) 학습에 쓰이는 주행 데이터 수집을 위해 다양한 센서를 갖췄다. 국토부가 구성한 데이터 공유 협의체에 참여하고 있는 기업들에 무상 대여된다. 이를 통해 주행 데이터 축적이 가속화될 것으로 전망된다.

착공식에 이어서는 오토노머스에이투지가 취득한 100번째 임시운행차량 허가를 기념해 김 장관이 임시운행 허가증을 직접 해당 기업에 전달하는 행사가 열렸다. 임시운행차량 허가제도는 개발단계의 자율차가 일정 요건을 갖출 경우 실제 도로를 주행할 수 있도록 허가할 수 있는 제도다. 2016년 2월 처음 시행된 이후 다음 달 현대차가 1호 허가를 취득했고, 이번에 오토노머스에이투지가 100번째 허가를 얻었다.

이후 자율주행 기업과의 간담회도 진행됐다. 이날 간담회는 1호 임시운행 허가사인 현대차와 100호 허가사 오토노머스에이투지를 포함해 카카오모빌리티, 네이버랩스, 토르드라이브, 라이드플럭스 등 9개 기업이 참석해 정부 정책에 대한 업계의 의견을 나누고 자율주행기업 지원방안 등을 논의했다.

간담회를 통해 국토부는 자율주행 기술개발 지원을 위해 기업 맞춤형 제도 및 기반시설에 대한 지원을 본격 추진하겠다고 밝혔다. 우선 ▲운전석이 없는 자율주행 셔틀에 대한 맞춤형 허가요건 마련 ▲무인배송 차량 및 원격제어 자율주행차 시험운행 규정 신설 ▲상용화 직전단계 자율주행차 허가요건 완화 등 임시운행허가 제도를 개선할 예정이다. 또 자율주행차 시험장 K-City도 당초 올해까지였던 무료개방 기간을 연장하여 중소기업, 대학 등에 제공한다는 계획도 밝혔다.

간담회 참석 기업들은 지원정책에 대한 환영 의사를 밝히며 보다 적극적인 기술 개발을 위한 정책 지원과 전문인력 양성을 위한 프로그램 발굴에 힘써줄 것을 추가적으로 건의했다.

김 장관은 "이번 간담회를 통해 논의된 내용이 정부 정책에 반영될 수 있도록 적극 검토해 앞으로 자율주행 기업이 포스트 코로나 경제를 이끌어 갈 역량을 갖추도록 지원하겠다”며 "우리 부가 추진하고 있는 다양한 정책들을 속도감 있게 추진하고 그 과정에서 오늘과 같이 현장의 목소리를 듣는 소통의 시간을 자주 마련할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

