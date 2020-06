워런 버핏 보유 종목 중 매수해야 할 종목 20선

투자대가 워런 버핏은 어떤 종목을 보유하고 있을까. 대가의 포트폴리오 매매내역을 참고하면 좋은 기업을 싸게 살 수 있는 좋은 기회를 얻을 수 있습니다.

워런 버핏이 운영하고 있는 버크셔 해서웨이는 분기별로 보유 종목 내역을 13-K 리포트를 통해 밝히는데요. 버크셔 해서웨이가 보고한 3월 말 기준 포트폴리오에는 총 50개 종목을 보유중이며, 이 중 투자자가 꼭 관심가져야 할 종목 20개를 엄선했습니다.

데이터히어로가 개발한 미국 주식 투자매력 종합 점수 상위 종목을 골랐습니다. 투자매력 종합점수는 기업의 성장성, 독점력, 배당 매력, 안전성, 현금창출력 등을 항목별로 합산한 점수입니다. 기업의 투자매력 종합점수가 65점 이상이면 투자 대상으로 검토하면 좋습니다. 그리고 현재가가 적정주가보다 낮게 거래되는 기업을 골라 최종 투자 대상 기업으로 선정하면 됩니다.

버핏 보유 종목 중 투자매력 점수가 가장 높은 기업인 존슨앤존슨(JNJ)은 90점을 기록했습니다. 이는 미국 상장사 5,174개 중 46위로 상위 0.89%에 속하는 초우량 기업입니다. 지난 16일 기준 주가는 144.46 달러로 적정주가인 141 달러와 비슷한 수준에서 거래되고 있습니다.

▶ 투자매력 점수 1위 존슨앤존슨 투자매력 전체 보기

그 다음으로는 마스터카드(MA), 코카콜라(KO), 애플(AAPL), US뱅코프(USB), 글로브라이브(GL), 바이오젠(BIIB), 웰스파고(WFC), 비자(V), 무디스(MCO) 순으로 나타났습니다.

[표] 버핏 보유 종목 중 관심 가져야 할 종목 20선

▶ 마이크로소프트 투자매력 및 적정주가 지금 확인하기(무료)

버핏이 보유중인 종목 중 투자매력이 높은 기업을 관심 종목에 등록하고 향후 주가의 움직임을 관찰하는 것도 투자 실력을 높이는 데 도움이 될 것입니다. 뿐만아니라 적정주가 이하에 거래되는 기업에 투자하고, 대가의 어깨위에 올라타서 함께 투자하는 즐거움을 누리는 것도 좋은 투자법 중 하나입니다.

▶ 미국주식 전 종목 투자매력도 순위 확인하기(무료)

최근 핫이슈 종목

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 51,900 전일대비 400 등락률 -0.76% 거래량 3,909,670 전일가 52,300 2020.06.19 10:05 장중(20분지연) close , 현대엘리베이 현대엘리베이 017800 | 코스피 증권정보 현재가 69,400 전일대비 3,600 등락률 -4.93% 거래량 1,003,502 전일가 73,000 2020.06.19 10:05 장중(20분지연) close , 메디톡스 메디톡스 086900 | 코스닥 증권정보 현재가 122,600 전일대비 2,600 등락률 +2.17% 거래량 290,938 전일가 120,000 2020.06.19 10:05 장중(20분지연) close , 빅텍 빅텍 065450 | 코스닥 증권정보 현재가 11,650 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 11,650 2020.06.19 00:00 장중(20분지연) close , 삼성중공우 삼성중공우 010145 | 코스피 증권정보 현재가 893,000 전일대비 149,000 등락률 +20.03% 거래량 82,456 전일가 744,000 2020.06.19 10:05 장중(20분지연) close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.