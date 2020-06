진에어, 여수 신규 취항 기념 이벤트 진행

7월 16까지…김포~여수 1만 4900원, 여수~제주 1만 900원부터



여수 노선 탑승 고객 중 국내선 왕복 항공권 5명, 국제선 3만 원 할인 쿠폰 30명 추첨



국내선 항공권 예매 고객에게는 다양한 제휴 할인도





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 진에어가 여수공항 신규 취항을 기념해 내달 16일까지 다양한 이벤트를 실시한다고 18일 밝혔다.

이번 이벤트는 오는 19일부터 내달 16일까지 운영되는 김포~여수, 여수~제주 노선을 대상으로 진행된다.

해당 노선의 최저가 항공권은 편도 총액운임 기준 김포~여수 1만 4900원, 여수~제주 1만 900원부터 판매되며 진에어 홈페이지와 모바일 웹·앱을 통해 예매할 수 있다. (총액 운임은 환율 및 TAX 변동으로 예매 시점에 따라 변경될 수 있습니다.)

아울러 진에어는 이벤트 기간 내 여수 노선에 탑승한 고객을 대상으로 경품 추첨 이벤트를 실시한다. 당첨자에게는 국내선 왕복 항공권(5명), 국제선 3만 원 할인 쿠폰(30명)을 증정한다.

진에어 홈페이지와 모바일 웹, 앱을 통해 여수 노선 항공권을 구매하고 탑승한 고객이라면 자동 응모되며 당첨자는 7월 22일에 발표된다.

이밖에도 국내 전 노선을 대상으로 다양한 제휴 혜택이 마련돼 있다. 이날부터 10월 24일 사이에 운항하는 항공편을 예매한 고객에게는 KB국민카드 1만 원 할인 쿠폰, SK렌터카 이용 시 최대 50% 할인, 여행의 컨셉에 맞게 의류를 빌릴 수 있는 공유 옷장 서비스인 클로젯셰어 할인 등을 받을 수 있다.

한편, 진에어는 오는 19일 여수공항 첫 취항을 앞두고 있다. 김포~여수는 김포공항에서 오전 8시 10분, 여수공항에서 오후 5시에 출발하고 여수~제주는 여수공항에서 오전 9시 45분, 제주공항에서 오후 3시 35분에 출발한다.

각 노선은 부정기편으로 매일 왕복 1회 운항되며 추후 정기편으로 전환될 예정이다. (상세 운항 스케줄은 정부 인가 조건으로 일부 변동될 수 있습니다.)

진에어 관계자는 “이번 신규 취항으로 지역민들과 여수를 찾는 고객들의 이동 편의가 향상되는 것은 물론 여수공항 활성화에 도움이 되길 기대한다”며 “앞으로도 안전하고 편리한 항공 서비스를 제공하기 위해 더욱 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr