곡성군, 21일 부분일식 관측회 개최

달이 태양을 가리는 부분 일식, 이번에 놓치면 10년 뒤에



천문 강연 등 다양한 프로그램으로 더욱 유익하게 즐길 수 있어





[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 전남 곡성군은 오는 21일 부분일식에 맞춰 섬진강 천문대에서 부분일식 공개 관측회를 개최한다고 18일 밝혔다.

관측회에서는 태양 관측용 필터를 배포함으로써 부분일식을 비롯해 홍염, 흑점 등의 다양한 태양의 모습을 관측해 볼 수 있다. 또 부분일식에 대한 천문 강연, 태양과 우주에 관한 3D 영상 관람 등의 프로그램도 알차게 구성돼 있다.

이번 일식은 달에 의해 태양의 52% 정도가 가려지는 부분일식으로 오후 3시 53분에 시작해 6시 09분에 종료되며, 우리나라 전역에서 관측할 수 있다.

곡성섬진강천문대 관계자는 “일식은 전 지구적으로 보면 1년에 3~5회 발생하며 볼 수 있는 지역이 매우 좁다. 우리나라에서는 이번 부분일식은 놓치면 향후 10년 뒤에 관측할 수 있으므로 이번 기회를 놓치지 말아야 한다”고 말했다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr