신규 실업자수가 남긴 의문부호‥뉴욕증시 약세출발

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미 노동부는 지난주(6월 7~13일) 신규 실업수당 청구 건수가 151만건을 기록했다고 18일(현지시간) 발표했다.

청구 건수는 11주 연속 감소세를 보이며 3주 연속 200만건 이하를 기록했지만 전문가 예상치129만건보다는 많았다. 지난 13주 동안 미국에서 신규 실업수당을 청구한 사람은 약 4500만명에 달했다.

최소 2주간 실업수당을 청구하는 '계속 실업수당 청구' 건수는 전주보다 6만2000건이 줄어든 2050만건을 기록했다.

블룸버그통신은 이날 통계에 대해 각 주가 경제활동 재개에 나서고 있지만, 고용시장은 점진적 개선에 그치고 있다고 평가했다. 회복 속도가 더디다는 지적이다. CNBC 방송도 경제 재가동에도 불구하고 높은 수준의 실업수당 청구가 지속되고 있다고 보도했다.

실업지표가 기대이하로 나타나며 뉴욕증시도 혼조세로 출발했다. 오전 10시 현재 다우존스30산업평균지수는 0.57%, S&P500지수는 0.19% 하락중이다. 나스닥지수는 0.04% 상승중이다.

