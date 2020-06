[포토]남양유업, 강남구 논현2동주민센터에 마스크 3만장 기부

[아시아경제 박종일 기자] 지난 47년간 나눔과 봉사 등 다양한 봉사활동을 펼치고 있는 남양유업 본사는 18일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시대 어려움을 겪고 있는 지역 내 소외계층을 위해 논현2동 주민센터에 마스크 3만장을 전달했다.

지난 수년간 지역 내 독거어르신들을 위해 두유 지원 사업을 계속하고 있는 남양유업 본사는 마스크 수급이 어렵다는 소식을 전해 듣고 발 빠르게 달려와 지역 사회 발전과 상생을 도모했다.

연일 지속되는 코로나19 감염상황에서 매일 쓰고 버려야 하는 마스크 구입은 저소득층에게는 무거운 짐이기도 한데 남양유업의 마스크 전달은 가뭄에 단비를 맞은 것이다.

남양유업 관계자는“모두가 어려운 시기에 지역주민에게 조금 이나마 도움을 줄 수 있지 않을까하는 생각에 마스크 전달을 계획하게 됐다”며“꾸준한 사회공헌 활동으로 기업으로써 사회적 책임을 다할 생각”이라고 말했다.

김갑용 논현2동 동장은“이렇게 전달된 마스크는 지역 내 기초생활수급자, 차상위 계층 등 복지사각 지대에 경제적으로 어려움을 겪고 있는 이들에게 최우선적으로 지급할 계획”이라며 감사의 마음을 전했다.

