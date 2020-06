코로나19 바이러스 변이?…불안에 휩싸인 베이징 교민들

[아시아경제 김수완 기자] 중국 베이징에서 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)이 한국인 밀집 거주 지역까지 위협하고 있는 것으로 나타났다. 해당 지역 근방에서 확진자가 발생했기 때문이다.

18일 JTBC에 따르면 베이징 한인 타운인 왕징에서 북서쪽으로 4km 떨어진 한 아파트 단지에서 코로나19 확진자가 나왔다.

보도에 따르면 신파디 도매시장 인근에 위치한 육류식품연구소 직원 왕모 씨가 최근 코로나19 확진 판정을 받았다.

이후 아파트는 봉쇄됐으며, 주민 1100여 명에 대해서도 핵산 검사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

또한, 왕 씨와 같은 연구소 직원 2명 역시 확진 판정을 받아 격리된 것으로 전해졌다.

이렇다 보니 왕징에 거주하는 교민들의 불안감은 고조되고 있다. 박용희 베이징 한인회장은 인터뷰에서 "베이징에서 여태까지 한국 분들이 감염된 사례가 없어서 다행이었는데, 주위에 확진 사례가 발생하고 있어 교민들이 특별히 주의하고 있다"라고 말했다.

이뿐만 아니라 초기 확진자 중 상당수가 신파디 시장이 위치한 베이징 남서부에 집중됐으나, 최근에는 베이징시 전역에서 발생하고 있는 것으로 나타났다.

이에 대해 베이징 전염병 전문 병원인 디탄병원 얀팡 국장은 "감염자들이 기존 코로나19 증세와 다른 통증 등을 호소하고 있는데 기존 바이러스가 변이된 것 같다"고 밝혔다.

한편 중국 베이징의 코로나19 확진자 수가 17일(현지시간) 하루 21명 증가했다. 이로써 지난 11일 이후 베이징시에서 발생한 코로나19 확진자는 총 158명이 됐다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr