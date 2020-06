이재명 "가짜 보수 하태경의원,김근식교수 정치선동 그만하세요"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 이재명 경기도지사가 미래통합당 하태경 의원과 김근식 경남대 교수를 향해 정치선동 중단하라고 엄중 경고했다.

이 지사는 18일 페이스북에 올린 '어처구니 없는 하태경 의원, 김근식 교수 정치선동'이란 글을 통해 "국가안보와 국민안전을 외면한 채 정략적으로 대북 자극하는 가짜 보수들은 아직도 자신들이 왜 국민에게 심판 받았는지 모르고 있다"며 직격탄을 날렸다.

이 지사는 그러면서 "김근식 교수는 전단 살포가 홍수도, 산사태도 아닌 데 무슨 재난이냐고 하는데, 낯 뜨거울 정도로 수준 낮은 대북전단 살포로 북한을 자극해 평화에 금이 가고 군사적 긴장을 높여 접경지역 도민들을 군사적 위험에 노출(북측의 실탄 사격)시키는 것이 바로 안 겪어도 될 '사회재난'"이라고 응수했다.

그는 특히 "몇 푼 돈을 벌겠다고 대부분 국경을 넘어가지도 못하는 낯 뜨거운 저질 전단을 뿌리는 것이 북한인권 개선에 무슨 도움이 되겠느냐"고 반문한 뒤 "무책임하게 날린 대북전단 대부분이 우리 민가에 떨어져 주민의 생명을 위협하고 쓰레기가 되는 것을 보고도 그런 말씀을 하신다면 이건 이념의 문제가 아니라 무지 또는 악의"라고 지적했다.

이 지사는 나아가 "책임있는 자리에 있으면 국가안보와 국민의 안전을 최우선에 두고 쓴 약도 달게 삼킬 수 있어야 한다"며 "하태경 의원은 저보고 '북한에는 찍소리'도 못한다고 비난했는데, 하 의원이야말로 국가안보가 어떻게 되던 휴전선에 총격전이 벌어지던 국민의 생명이 위협받던 관심 없이(오히려 그걸 바라시는 지도 모르겠습니다) 무책임하게 입에서 나오는 대로 '찍소리'하는지 모르겠다"고 개탄했다.

이 지사는 "저는 경기도민이 선출한 공직자로서 경기도민의 안전과 국가안보를 위해 심사숙고해 어렵게 만든 남북간 신뢰가 깨지지 않도록 꼭 필요한 일을 찾아 하겠다"며 "실익은 없이 대중을 선동하며 상황만 악화시키는 '찍소리'는 하 의원의 전매특허인 듯 하니 본인이 많이 하시고 제게는 강요하지 말라"고 경고했다.

나아가 "국가간 합의는 한쪽이 깨려고 해도 우리는 열심히 지켜야 국제적 명분이 생긴다"며 "상대가 날뛴다고 같이 날뛰면 같은 사람 되는 거고, 아무리 비싸고 더러운 평화도 이긴 전쟁보다는 낫다는 사실을 두 사람은 알아 줬으면 한다"고 충고했다.

