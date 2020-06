아임닭&아임웰, 신제품 R&D로 기능성·전문성·다양성 강화

닭가슴살 전문 브랜드 아임닭과 프리미엄 간편식 브랜드 아임웰이 다양한 신제품을 선보이며 변화된 모습을 보여주고 있다.

닭가슴살 전문 브랜드인 아임닭은 소비자의 취식용도를 다변화하여 제품의 영역을 확장하는 것에 주력하고 있다. 지금까지 닭가슴살 원물의 고유의 식감과 맛, 단백질 함량을 높이는 방향으로 연구 및 개발을 진행해왔다.

그러나 최근 닭가슴살에 대해 소비자들의 인식이 단순한 다이어트 및 단백질 공급원이 아닌 맛있게 먹는 간편건강식으로 변화되고 있어 이러한 트렌드 변화에 맞춘 신제품인 맛있는 닭가슴살 도시락, 닭가슴살 씬만두, 소스 슬라이스 닭가슴살 등을 지속 출시하여 맛과 대중성을 모두 사로잡기 위해 노력하고 있다.

아임웰은 '맛과 간편함을 동시에 균형 잡힌 식단'을 제공하는 브랜드이자 가볍고 쉽게 섭취할 수 있는 '라이트밀(Light Meal)' 브랜드의 위치를 공고히 하고 있다. 아임웰은 대표 상품인 도시락 카테고리 라인업에 집중하고 있다. 밀리언셀러인 '굿밸런스 라이트밀 도시락'을 필두로 웰밀 도시락, 빅볼 라이스 도시락을 출시했으며, 반찬 도시락, 닭가슴살 소시지 도시락, 체중조절용 조제식품 인증을 받은 '다이어트 도시락'까지 기능성과 전문성을 강화한 다양한 상품을 선보이고 있다.

이 외에도 이제는 필수 가전이 된 에어 프라이어 조리에 최적화된 착한튀김 ‘웰프라이드', 세계 5대 건강식품이자 다이어트와 피부미용에도 좋은 나또 제품 '웰나또', 전자레인지 조리로 간편하게 즐기기 좋은 간식인 구운 곤약 찰바, 아침에 먹어도 부담없는 간편 대용식인 닭가슴살 영양죽 등 기존에 없던 다양한 제품을 새롭게 공개했다.

아임닭과 아임웰은 향후 브랜드 운영에 있어서 탄탄한 기본기를 토대로 '제품'에 전문성과 기능성을 더욱 강화해 소비자들의 니즈를 충족시키는 다양한 제품 출시로 이어가는 것을 구상하고 있다. 또한 건강한 식생활을 기반으로 한 개개인의 건강한 라이프 스타일, 더 나아가 자신의 삶과 더불어 공동체, 사회, 지구와 환경의 건강함을 함께 이뤄갈 수 있는 방식을 설계하고 제안하고자 한다.

조필재 아임닭 BM은 "닭가슴살에 대한 소비자들의 니즈와 닭가슴살 간편식 트렌드가 변화하는 가운데 아임닭이 업계를 선도하면서 간편하게 즐길 수 있는 다양한 닭가슴살 식단을 선보이겠다"고 밝혔다. 김교연 아임웰 BM은 “옷차림이 점점 가벼워지면서 다이어트를 원하는 소비자를 위해 매일 먹어도 질리지 않고, 취향에 맞춰 골라 먹을 수 있게 다이어트 도시락 외에도 식사대용으로 간편하게 먹을 수 있는 분식류, 간식, 음료 등 다양한 제품으로 아임웰 만의 건강한 다이어트 식단을 제공하겠다.” 라고 전했다.

한편, 아임닭과 아임웰은 식단관리와 건강관리 성수기를 맞이하여 닭가슴살 바, 샐러드, 새로운 도시락 등 다양한 상품을 출시 준비 중이다. 아임닭과 아임웰 공식 온라인몰에서 신제품을 구매할 수 있으며, 다양한 소식을 접할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr