현존 최고 사찰벽화 643년 전 채색 되찾는다

부석사 조사당 벽화 18일 국립문화재연구소 이동…7년간 보존처리

경북 영주시에 있는 부석사 조사당 벽화(국보 제46호)가 보존처리 절차를 밟는다.

문화재청은 이 문화재가 국립문화재연구소로 옮겨져 정밀 진단을 받는다고 18일 전했다. 앞서 문화재보존과학센터는 안전한 운송을 위해 벽화표면을 보양해 여섯 점을 포장했다. 이동을 마치는 대로 비파괴 구조진단을 시행해 손상 진행 현황과 그 원인을 파악할 방침이다. 아울러 과거 보수재료 일부를 제거하고, 벽화를 재처리하기 위한 재료 연구와 보존처리를 함께 진행한다. 관계자는 “고려 후기 벽체의 구조와 벽화 제작기법 연구도 병행할 수 있다”며 “2026년까지 보존처리와 연구를 마칠 계획”이라고 했다.

부석사 조사당 벽화는 현존하는 가장 오래된 사찰벽화다. 조사당이 건립된 1377년(고려 우왕 3년) 제작된 것으로 추정된다. 조사당은 우리나라에서 화엄종을 처음 시작한 의상대사(625~702)의 초상을 모신 곳이다. 벽화는 그 안쪽 벽면에 그려졌다. 목재 골조 위에 흙벽을 만든 뒤 다양한 안료로 채색했다. 제석천(帝釋天·부처님과 그 가르침을 수호하는 신)과 사천왕(四天王·사방과 불법을 수호하는 신), 범천(梵天·제석천과 함께 부처님을 양옆에서 수호하는 신)을 여섯 폭으로 나누어 그렸다.

이 벽화는 일제강점기인 1916년 조사당에서 해체 및 분리됐다. 여섯 폭 모두 벽체 뒷면 일부가 제거되고 석고로 보강돼 나무보호틀에 담겼다. 표면의 균열 부위도 석고로 보존처리 된 바 있다. 부석사 무량수전과 보장각을 거쳐 지금까지 성보박물관에 보관됐다.

문화재청에 따르면 부석사 조사당 벽화는 일제강점기에 사용된 보존처리 재료 석고로 인해 벽화 면 전반에 백색 오염이 발생했다. 관계자는 “과거 보존처리에 사용된 재료가 열화되면서 채색 층에 박리(표면이나 물감층이 들떠서 벗겨진 상태)·박락(표면이나 물감층이 긁히거나 들떠 떨어진 상태)과 표면 오염이 생겼다”고 했다. “벽체 분리 전부터 가로 방향으로 균열이 발생해 석고로 보강했는데, 현재 보강부 주변으로 추가적인 균열과 탈락이 발생했다. 구조적인 손상이 심화하는 단계다”라고 설명했다.

국립문화재연구소는 올해 정밀 비파괴 조사를 실행하며 전문가 의견을 수집한다. 본격적인 보존처리는 내년부터 이뤄진다. 과거 보수 부위에 대한 재처리 기법과 재료 안정성 연구를 수행하고, 예비실험을 거쳐 채색 층을 안정화하고 벽화 배면 등을 보강할 방침이다.

