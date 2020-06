LG "스타일러, 마스크 살균효과도 탁월"

[아시아경제 이창환 기자] LG전자 LG전자 066570 | 코스피 증권정보 현재가 67,900 전일대비 300 등락률 -0.44% 거래량 168,982 전일가 68,200 2020.06.18 09:51 장중(20분지연) close 는 18일 스팀 가전 트롬 스타일러가 의류뿐만 아니라 마스크의 바이러스도 99.99% 이상 제거한다는 시험결과가 나왔다고 밝혔다.

LG전자는 최근 트롬 스타일러의 바이러스 제거 성능을 검증하는 연구를 진행했다. 전남대학교 산학협력단의 시험결과 스타일러의 위생살균 바이러스코스는 인플루엔자A(H3N2), 아데노(ICHV), 헤르페스(IBRV), 코로나(PEDV) 등의 바이러스를 99.99% 이상 없앴다.

실험에 사용된 코로나(PEDV)는 최근의 신종 코로나바이러스감염증(COVID-19)과는 다른 코로나 바이러스의 일종이다.

스타일러는 의류뿐 아니라 마스크를 대상으로 같은 코스로 실험한 결과 동일한 바이러스를 99.99% 이상 제거했다. 이 시험은 먼지 입자를 94% 이상 차단하는 보건용 KF94 마스크와, 비말을 걸러주는 정도가 상대적으로 낮은 면마스크를 대상으로 했다.

또 LG전자는 한국의류시험연구원(KATRI)과 함께 스타일러로 관리한 마스크의 성능을 시험했다. 스타일러에 KF94 마스크를 넣고 위생살균 바이러스코스를 1~3회 사용한 후 각각 측정한 결과, 미세먼지를 걸러주는 비율인 분진포집효율, 마스크 착용 후 숨쉬기 편한 정도인 안면부흡기저항과 같은 성능이 KF94 등급 기준을 충족했다.

LG 트롬 스타일러는 특허 받은 트루스팀과 무빙행어 등을 이용해 새로운 의류관리문화를 만들고 있다고 회사 측은 강조했다.

물을 100도(℃)로 끓여 만드는 트루스팀은 스타일러를 비롯해 건조기, 식기세척기, 원바디 세탁건조기 트롬 워시타워 등 다양한 생활가전에 적용돼 살균, 탈취, 주름완화 등의 탁월한 성능을 인정받고 있다.

무빙행어는 강력코스나 미세먼지코스 등에서 1분에 최대 200회 옷을 털어주며 바람만으로는 제거하기 어려운 미세먼지를 골고루 없애주고 생활 구김을 줄여준다. 바지 관리기는 바지를 꾹 누르는 방식으로 바지선을 제대로 잡아준다.

LG전자는 9년에 걸친 연구개발 끝에 2011년 트롬 스타일러를 선보였다. 이 제품의 글로벌 특허는 220건에 달한다.

류재철 LG전자 H&A사업본부 리빙어플라이언스사업부장은 “차별화된 기술을 바탕으로 트롬 스타일러가 제공하는 신개념 의류관리문화를 더 많은 고객들이 경험할 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr