펩시, 인종차별 브랜드 퇴출 결정

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 대형 식품업체 펩시코가 자사의 유명 브랜드에서 흑인의 얼굴을 삭제하기로 했다. 브랜드 자체도 퇴출된다. 흑인 조지 플로이드 사망 후 벌어진 인종차별 반대 움직임이 식품업계에까지 번진 것이다.

17일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 펩시코는 앤트 제미마 브랜드의 상표에 그려진 흑인 여성의 얼굴을 더이상 사용하지 않는다고 발표했다.

앤트 제미마는 1889년부터 시작된 브랜드로 131년간 미국인들의 사랑을 받아왔지만 인종차별 논란에서 빗겨가지 못하고 사라지게 됐다.

비판론자들은 이 브랜드 상표에 대해 남북전쟁 이전 시절 노예문화에서 비롯됐다고 주장해 왔다. 수차례의 리뉴얼을 통해 이 브랜드 상표는 현대 흑인여성의 얼굴을 담고 있지만 과거에는 노예로 추정되는 흑인 여성의 모습을 이용했다.

이 브랜드를 소유한 펩시코 산하 퀘이커 푸즈측은 이번 조치에 대해 "우리는 앤트 제미마가 인종차별에서 기인한 것을 인식하고 있다. 이 정도 변화로는 아직 부족하다"고 설명했다.

저널은 이번 조치가 기업들이 조지 플로이드 사망 후 불거진 인종차별 반대 움직임 확산을 반영해 변신을 시도하는 예라고 거론했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr