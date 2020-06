뉴욕증시 강보합세 출발‥애플, 사상최고가

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 뉴욕 증시가 강보합세로 출발했다.

17일(현지시간) 다우존스30산업평균지수는 0.28%, S&P500지수 0.26%, 나스닥지수 0.58%씩 상승중이다. 나스닥 지수는 다시 1만포인트에 50여포인트차로 다시 다가섰다.

뉴욕증시 3대지수는 하루전까지 삼일 연속 상승한데 이어 나흘 연속 상승에 도전중이다. 하루전 발표된 5월 소매판매액의 17.7% 증가가 여전히 시장에 온기를 불어넣는 모습이다.

이날 발표된 경제지표는 호조세를 이어갔다. 5월 신규주택착공수는 4.3%가 늘어나 전달의 26.4% 감소에서 상승세로 돌아섰다.

시장은 이날도 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장의 하원 출석에 주목하고 있다. 파월 의장은 하루전 상원 청문회 증언에서 경제회복이 심각한 불확실성속에 있다고 언급한 바 있다.

나스닥지수 대표 종목인 애플은 재차 사상최고치를 경신했다. 애플은 이날 0.4%가량 상승중이다. 애플은 하루전 뉴욕소재 10여개 애플 매장을 개점한다고 발표했다.

