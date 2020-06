차바이오텍, 美서 세포유전자치료제 위탁개발·생산 사업 추진

[아시아경제 최대열 기자] 차바이오텍 차바이오텍 085660 | 코스닥 증권정보 현재가 22,700 전일대비 300 등락률 +1.34% 거래량 1,711,204 전일가 22,400 2020.06.17 15:30 장마감 close 은 미국 등 글로벌 시장에서 의약품 위탁개발ㆍ생산(CDMO) 사업을 본격적으로 추진한다고 17일 밝혔다.

CDMO 사업은 계약에 따라 생산만 해주는 위탁생산(CMO) 개념에서 한 단계 더 나아가 발주기업이 요구하는 의약품 생산의 기획과 개발, 상용화에 따른 대량생산까지 아우르는 사업이다. 국내외 치료제 시장에서 바이오의약품 비중이 늘고 있는 가운데 CDMO와 같은 바이오서비스 시장은 2023년이면 100조원을 넘어설 것으로 업계에서는 내다보고 있다.

회사 측은 세포유전자치료제 CDMO사업을 추진키로 했다. 이날 이사회에서 전환사채와 신주인수권부사채를 발행해 총 750억원을 조달키로 했는데, 우선 500억원은 미국 내 세포유전자치료제 CDMO사업을 하는 마티카 바이오테크놀로지의 운영자금, GMP 설비투자에 쓴다. 마티카 바이오테크는 세포유전자치료제를 위한 바이럴 벡터 생산사업을 위해 설립된 미국 법인이다.

바이럴 벡터는 유전자 조작이 동반되는 세포유전자치료제 개발을 위한 핵심원료로 유전자 조작에 필요한 필수물질이다. 전 세계에서 세포유전자치료제 개발이 확대되면서 바이럴 벡터 수요가 늘고 있으나 이를 안정적으로 공급하는 곳은 부족하다는 게 회사 측 설명이다. 나머지 250억원은 앞으로 글로벌 세포유전자치료제 CDMO 사업을 위한 인프라를 확충하는 데 쓸 예정이다.

차바이오텍은 미국 내 세포유전자 치료제 분야 CDMO 사업 진출을 시작으로 전 세계시장에서도 본격적으로 추진키로 했다. 미국 내 자회사를 통해 현지 시장 진출을 목표로 신속히 임상시험을 진행하길 원하는 국내외 세포유전자치료제 개발회사와 협력을 늘린다는 목표다. 앞으로 글로벌 수준의 제조설비ㆍ기술을 갖춘 CDMO 인프라를 확충해 사업을 확장하기로 했다.

오상훈 차바이오텍 대표는 "미국 현지의 연구개발(R&D) 센터, 기업ㆍ병원과의 연계 등으로 CDMO사업 관련 차별화된 시너지 효과를 거둘 수 있을 것"이라며 "기존 주력인 세포치료제 개발과 함께 CDMO 사업을 적극 준비하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr