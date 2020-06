굿네이버스, 아동권리모니터링단 발대식 평가회의 진행

목포 지역의 아동들의 권리 옹호를 위한 멘토들의 적극적인 활동 진행

[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 굿네이버스 전남서부지부(지부장 배준열 및 소장 강성규)는 전남서부지부 교육실에서 목포대학교, 목포가톨릭대학교 재학생 4명과 아동권리모니터링단 발대식 평가 회의를 진행했다고 17일 밝혔다.

굿네이버스 아동권리모니터링단은 아동과 청소년이 자신의 권리를 알고 자신과 타인의 권리 중요성을 인식해 이를 기반으로 일상생활 속에서 권리를 보호하고 존중할 수 있는 역량 증진을 위해 다양한 정책을 제언하는 활동 단체이다.

모니터링단 발대식을 시작으로 목포대학교, 목포가톨릭대학교 다양한 전공의 재학생들이 아동권리모니터링단 활동의 질적 향상을 도모하고자 월 2회 회의를 진행해 아동권리모니터링단 멘토로서 단원들이 원활하게 사업을 수행할 수 있도록 이끌며 지도해주는 임무를 수행할 예정이다.

배준열 굿네이버스 전남서부지부 지부장은 “대학생으로서 하고자 하는 일들이 많음에도 아동들을 위한 변화에 앞장서기 위해 시간을 내어 함께 하는 모습이 보기 좋다”며 “아동권리모니터단 멘토로서 아이들이 스스로 권리를 느끼고 활동할 수 있도록 이끌어 주길 바란다”고 말했다

한편, 굿네이버스 전남서부지부는 학대, 빈곤 및 심리·정서적 어려움에 부닥친 아동과 소외된 이웃들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 전문복지사업과 학대 피해 아동과 가족을 대상으로 다양한 프로그램과 아동학대 예방사업을 수행하고 있다.

