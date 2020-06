민생당 이수봉 “송영길, 대포 발언에…한심하고 기가 막혀”

“지금은 어설프게 북한 편 들 때 아냐"

[아시아경제 임춘한 기자] 이수봉 민생당 비상대책위원장은 17일 외교통일위원장인 송영길 더불어민주당 의원이 북한의 남북연락사무소 폭파에 대해 ‘포(砲)로 폭파하지 않는 것이 어디냐’고 한 것과 관련해 “참으로 한심하고 기가 막힌다”고 비판했다.

이 위원장은 이날 민생당 중앙당사에서 열린 비대위 회의에서 “지금은 어설프게 북한 편을 들 때도 아니고 북한의 위협에 머리를 굽힐 일도 아니다”라며 이같이 말했다.

이 위원장은 “이제 북한은 위협의 수준을 올려갈 것이다. 그 목적은 분명하다. 대북제재 해제”라며 “핵무기를 보유한 채 대북제재를 (해제하기) 위한 벼랑 끝 전술”이라고 지적했다.

이 위원장은 “우리의 목표는 북핵 폐기와 한반도 평화체제 정착”이라며 “이 목표를 위해 지금의 갈등과 긴장을 지혜롭게 풀어가야 한다”고 강조했다.

이 위원장은 “정부는 더 당당하게 할 말도 하고 할 일도 해야 한다”며 “지금 국회가 할 일은 신속히 대북 결의안을 만들어내고 북측의 도발과 모욕에 공동대응방침을 정하는 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr