"식물 기반 코로나 백신 개발" 한미사이언스·바이오벤처 손잡다

[아시아경제 최대열 기자] 한미약품그룹 지주사인 한미사이언스 한미사이언스 008930 | 코스피 증권정보 현재가 38,200 전일대비 2,200 등락률 +6.11% 거래량 980,017 전일가 36,000 2020.06.17 15:30 장마감 close 가 향후 유망분야로 꼽은 그린바이오 산업을 육성하기 위해 바이오벤처기업과 협력하기로 했다. 신약개발 플랫폼과 새로운 생산공정을 도입할 예정이다.

한미사이언스는 포항에 있는 바이오앱과 상호협력하는 내용을 담은 협약을 맺었다고 17일 밝혔다. 이번 협약에 따라 식물 기반 재조합 단백질 생산 플랫폼 기술을 활용해 신약개발에 나선느 한편 기존과는 다른 바이오생산공법을 도입하기로 했다.

바이오산업은 크게 의약품 전반을 아우르는 레드바이오와 환경ㆍ에너제제품과 연관된 화이트바이오, 식품ㆍ농업분야의 그린바이오 정도로 나뉜다. 바이오앱은 포스텍 연구교수를 지낸 손은주 대표가 창업한 바이오벤처로 식물 기반 단백질을 활용해 바이오 의약품을 개발ㆍ생산하고 있다. 포스코로부터 기술투자를 지원받았으며 포항에 GMP 인증 백신공장과 연구시설을 갖췄다. 현재 자사 원천기술인 그린백신을 기반으로 코스닥 기술특례 상장을 추진중이다.

바이오앱은 또 단백질 고발현, 고효율 분리ㆍ정제 기술을 바탕으로 대량의 유용 단백질을 식물에서 생산할 수 있는 플랫폼을 구축했다. 나노미터 크기의 바이러스 유사입자를 식물에서 생산하는 그린나노 플랫폼 기술을 자체 개발해 약물전달체나 백신ㆍ치료제 개발 등 다양한 분야에 접목하는 걸 시도하고 있다.

한미사이언스는 이 회사의 기술력과 생산공정에 주목, 최근 발표한 회사 6대 비전 가운데 하나인 그린바이오를 추진하는 데 도움이 될 것으로 내다봤다. 임종윤 한미사이언스 대표는 최근 그룹 전사 차원의 6대 비전을 '싸이디오 시그마(사이버교육,디지털바이오,오럴바이오,시티바이오, 그린바이오, 마린바이오)'라고 부르며 적극 나서고 있다. 이번 MOU를 토대로 한미사이언스와 바이오앱은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 개발에 나서기로 했다. 회사 측은 "그린나노 플랫폼 기술을 활용하면 필요한 단백질 항원만 분리정제해 코로나19 백신개발에 적용할 수 있다"며 "식물 기반 재조합 단백질을 활용해 부작용이 거의 없고 효과는 우수한 장점이 있다"고 설명했다.

식물기반 단백질 생산공정도 눈길을 끈다. 통상 바이오공장은 대규모 시설을 구축해야 했는데 기존과는 다른 생산공법이 가능할 것이란 얘기다. 바이오의약품 개발에 필수적인 단백질은 박테리아나 효모, 곤충세포, 포유류 세포, 형질전환 동물, 식물 일과성 발현, 유전자 이식식물 등에서 얻을 수 있다. 바이오앱은 식물 일과성 발현, 유전자 이식 식물개발에 필요한 원천기술을 갖고 있다. 밀폐형 식물공장 방식을 적용하면 단기간 내 제품을 생산할 수 있어 한미약품그룹이 개발중인 바이오신약을 대량생산하는 데도 접목할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

임종윤 한미사이언스 대표는 "기존 동물이나 미생물을 활용한 유전자 재조합 방식뿐 아니라 최근 새롭게 부각되고 있는 식물 기반 유전자 재조합 기술도 미래 한미약품그룹이 품어야 할 의미있는 바이오 영역"이라며 "그린바이오 생성 공정을 도입하면 이 분야의 게임체인저로 등극할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다. 이어 "도전을 피하지 않는 용기에서 혁신이 시작된다"며 "이번 협약을 통해 6대 비전 가운데 하나인 그린바이오분야에서 혁신을 이끌어 낼 것"이라고 강조했다.

손은주 대표는 "식물생명공학 기술을 이용해 원헬스 이념을 구현하는 바이오앱과 글로벌 제약그룹인 한미사이언스가 협업하면 미래 신약분야 패러다임을 전환시킬 수 있을 것"이라고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr