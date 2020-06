1분기 증여건수 동분기 기준 2013년 이래 두 번째로 높았다

올해 1분기 전국 아파트의 증여 건수가 동분기 기준 2013년 이래 역대 두 번째 기록을 경신했다. 정부 규제로 다주택자에 대한 세금 압박이 커지자 보유세를 절감하기 위해 증여를 선택하는 사례가 계속 생기면서 이 같은 현상이 나타난 것으로 보인다.

부동산 전문 리서치업체 리얼투데이가 한국감정원의 아파트 거래 원인별 자료를 분석한 결과 올해 1분기 전국의 아파트 증여 건수는 총 1만6,758건으로 나타났다. 이는 2013년 이래 종전 2018년 1분기(1만6,845건)에 이은 역대 두 번째 기록이다.

광역시도 중에서는 경기가 4,777건으로 1분기 아파트 증여가 가장 많았다. 이어 △서울(3,966건) △대구(1,178건) △인천(1,152건) △부산(890건) △광주(676건) △경남(560건) △충남(515건) △충북, 전북(487건) △경북(471건) △강원(441건) 등으로 나타났다.

시군구 지역에서는 서울시 강동구가 844건으로 전국 시군구 지역 중 1분기 아파트 가장 많은 지역으로 꼽혔다. 뒤를 이어 △인천시 서구(770건) △안산시(617건) △고양시(548건) △화성시(492건) △고양시 덕양구(459건) △대구시 수성구(458건) △안산시 상록구(423건) △부천시(407건) △서울시 강남구(406건)등으로 집계됐다.

또 전국 광역시도 및 시군구를 포함한 283곳 가운데70곳은 2013년 이래 1분기 기준 아파트 증여건수 역대 최대치(전년분기와 수치가 같을 경우 최근 기록을 상위로 해석)를 나타내기도 했다. 광역시도 별로는 경기가 14곳으로 가장 많았고 △서울(7곳) △대구, 전남, 충남(각 6곳) △전북(5곳) △강원, 충북, 부산(각 4곳) △인천, 경남, 경북(각 3곳) △대전(2곳) △세종, 울산, 광주(1곳) 등의 순이었다.

대표적인 시군구를 살펴보면 강원도에서는 속초시 △경기도에서는 안산시 △경남도에서는 창원시 의창구 △대구시에서는 수성구 △부산시에서는 수영구 △서울에서는 강동구 △인천시에서는 서구 등이 꼽혔다.

부동산 전문 리서치업체 리얼투데이 관계자는 “가족 중 1명 명의로 주택을 여러 채 보유하는 것보다 여러 명 명의로 나누면 세 부담이 확 줄기 때문에 증여가 늘고 있는 것으로 보인다”며 “현금 증여보다 절세 효과가 큰 데다 집값이 우상향 할 것이라는 기대감 마저 감돌면서 신규 분양 단지에도 자녀 명의로 분양 받기를 원하거나 증여를 목적으로 분양을 받으려는 수요자들이 늘어날 것이다”고 전망했다.

이에 이번 분양시장에서는 ‘속초 롯데캐슬 인더스카이’, ‘상도역 롯데캐슬’, ‘노원 롯데캐슬 시그니처’, ‘동대구2차 비스타동원’, ‘호반써밋 시그니처’, ‘레이카운티’ 등 아파트 증여가 활발했던 지역을 중심으로 신규 분양 단지가 공급된다.

롯데건설은 6월 강원속초시 동명동 436-1번지 일원에 짓는 ‘속초 롯데캐슬 인더스카이’를 분양할 예정이다. 속초시의 첫번째 ‘롯데캐슬’ 브랜드 단지로 지하 2층~지상 29층, 8개 동, 전용면적 59~128㎡, 총 568세대 규모로 공급된다. 동해 바다, 청초호, 영랑호, 설악산 등 조망을 누릴 수 있으며, 바다 조망을 만끽하며 운동하는 부대시설이 마련된다. 중앙초, 속초해랑중 등 학군을 도보로 통학할 수 있으며 속초고, 속초여고 등도 가깝다.

서울 동작구 상도동 159-250번지에 공급되는 '상도역 롯데캐슬'이 분양 중이다. 지하 5층~지상 20층, 13개동, 전용면적 59~110㎡, 총 950세대 규모로 이 중 474세대가 일반분양으로 공급된다. 서울 지하철 7호선 상도역과 약 150m 거리의 역세권 단지이며 작년 4월 서리풀터널 개통으로 우수한 교통여건을 갖췄다. 단지 바로 앞 35만㎡ 규모의 상도근린공원이 있고 인근에는 국사봉 둘레길, 노량진근린공원, 서달산 등이 위치해 있다.

롯데건설은 7월 서울시 노원구 상계동 95-3번지 일원에 짓는 ‘노원 롯데캐슬 시그니처’를 분양할 예정이다. 상계뉴타운에 공급되는 첫번째 ‘롯데캐슬’ 브랜드 단지로 지하 3층~지상 29층, 10개 동, 전용면적 21~97㎡, 총 1,163세대규모이며, 이 중 721세대가 일반 분양된다. 지하철 4호선 상계역과 당고개역을 도보로 이용할 수 있는 도보역세권 단지인데다 7호선 환승역인 노원역도 가깝다.

호반건설은 7월 초 충청남도 당진시 수청동 수청2지구 RH-1블록에 짓는 ‘호반써밋 시그니처’를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 12개 동, 전용 84㎡ 단일면적, 총 1,084세대 규모로 구성된다. 단지는 당진시청이 바로 맞은편에 위치해 있으며, 롯데마트, 당진국민체육센터, 당진문예의전당, 당진시립중앙도서관 등의 쇼핑, 문화, 교육 시설을 가깝게 이용할 수 있다. 당진버스터미널도 3km 내로 가깝다.

동원개발은 7월 대구광역시 동구 효목동 637-1번지 일원에 짓는 ‘동대구2차 비스타동원’을 분양할 예정이다. 지하 3층~지상 15층, 12개 동, 전용면적 50~84㎡, 총 627세대 중 405세대가 일반 분양된다. 단지 바로 옆에는 효목초가 위치해 있으며, 중학교의 경우 수성구와 더블학군을 갖췄다.

삼성물산·대림산업·HDC현대산업개발은 7월 부산광역시 연제구 거제2동 791-10번지 일원에 짓는 ‘레이카운티’를 분양할 예정이다. 거제2구역을 재개발하는 이 단지는 지하 3층~지상 35층, 34개 동, 전용 39~114㎡ 총 4,470세대 중 2,759세대를 일반에 분양한다. 부산고등검찰청, 부산지방법원, 부산시청, 부산경찰청 등이 인접해 직주근접성이 우수하다

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr