[아시아경제 이민지 기자] 코스맥스엔비티 코스맥스엔비티 222040 | 코스닥 증권정보 현재가 5,500 전일대비 180 등락률 -3.17% 거래량 176,531 전일가 5,680 2020.06.17 14:02 장중(20분지연) close 는 미국서 타히보 주정추출액 동결 건조물의 제조방법에 관해 특허권을 취득했다고 17일 공시했다.

회사 측은 "제조한 추출물을 활용해 건강기능식품 등 다양한 분양에 적용할 계획”이라고 밝혔다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr