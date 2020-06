한국도로공사 중부내륙고속도로 남성주(창원방향)주유소는 코로나 바이러스의 확산방지 노력의 일환으로 전문업체를 통한 체계적인 방역을 시행했다고 5일 밝혔다.

남성주(창원방향)주유소는 방역전문업체를 통해 체계적인 방역을 시행하였으며 전 직원이 마스크를 착용하고 근무를 중이고 일 2회 자체 소독작업을 실시하고 있으며 셀프주유기 마다 손소독제, 위생장갑을 비치하여 고객이 안심하고 주유할수 있도록 노력하고 있다.

남성주(창원방향) 주유소 이인식소장은 “코로나 바이러스의 지역 확산방지 노력으로 자체소독을 강화”하겠다고 전했다.

