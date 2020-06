"韓과 긴밀한 협력유지" 美, 北 도발에 반응 절제

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 정부가 16일(현지시간) 북한이 개성 남북공동연락사무소를 전격 폭파한 것과 관련, 절제된 반응을 내놨다.

미 행정부 고위 당국자는 북한의 남북공동연락사무소 폭파에 대해 "우리는 북한이 개성 연락사무소를 파괴한 것을 알고 있으며 우리의 동맹인 한국과 긴밀한 협력을 유지하고 있다"고 말했다.

미 정부는 최근 북한의 우려스러운 행보에 대해 '실망' 등의 표현을 쓰며 우려와 함께 경고의 메시지를 보냈지만 이번 폭파에 대해서는 조급하게 반응하기 보다는 원칙론 속에 차분한 대응을 통해 향후 북측의 행보를 주시하겠다는 의지를 보인 것으로 풀이된다.

미국은 특히 남북문제 해결을 위해 한국과 긴밀히 협력하고 있다는 기존 입장을 재확인하며 한국과의 협력을 통한 북미관계 관리와 우려되는 북한의 대남 군사도발 가능성을 차단하겠다는 의지를 담은 것으로도 보인다.

