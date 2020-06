美·英언론 北 폭파 "가장 도발적인 일, 美 관심끌기 위한 것"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국 언론이 16일(현지시간) 북한의 개성 남북공동연락사무소 폭파가 남북 관계에 미칠 파장과 향후 북한의 행보에 우려를 집중 조명했다.

AP통신은 "북한은 미국과 서울을 압박하는 주의 깊게 연출된 분노의 표시로 남한과의 중무장된 국경 바로 북쪽에 있는 남북 연락사무소 건물을 폭파했다"고 전했다. AP는 이어 "이는 북한이 2018년 핵 외교에 들어선 이후 북한이 한 가장 도발적인 일"이라고 지적했다. 또 "진보적인 문재인 대통령의 남북관계 회복 노력에 심각한 차질을 빚을 것"이라며 "이 사무소는 문 대통령의 포용정책의 상징으로 여겨졌다"고 전했다.

CNN방송도 남북 관계가 급격히 악화하고 있다는 가장 최근의 징후라고 전했다. NBC방송도 "긴장이 고조되는 가운데 북한은 국경 인근의 남북 연락사무소를 폭파했다"고 전했다.

향후 북한이 더욱 도발적인 행동에 나설 가능성도 경계했다. AP는 "북한이 육지와 해상 경계를 따라 충돌을 촉발할 수 있다는 관측이 나온다"고 전했다. CNN도 "3년이 채 안 된 평화의 시대를 위해 헌신했던 양국사이에 전환점이 될 수도 있다"고 우려했다.

NBC는 "분석가들은 위기를 조성하고 이웃 국가들로부터 양보를 강요하려는 시도일 수 있다고 믿는다"고 말했다.

한편 영국BBC방송은 북한이 개성 남북공동연락사무소를 전격 폭파한 것은 미국과의 협상 교착상태에 대한 불만 때문으로 추정했다. 미국과의 핵협상이 교착상태에 빠지자 위기를 조장해 레버리지를 확대하기 위한 북한의 전략일 수 있다는 분석이다. 스카이뉴스는 미사일 실험이 더이상 미국의 관심을 끌지 못하는 상황에서 주의를 끌기 위한 방법 중 하나로 보인다고 추정했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr