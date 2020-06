소매판매 호조·트럼프 1조달러 인프라 투자‥美 증시 급등(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 미국의 5월 소매판매가 깜짝 증가세를 보였다. 이에 힘입어 뉴욕증시도 급등세로 출발했다.

16일(현지시간) 오전 9시50분 현재 다우존스 30 산업평균지수는 2.82%, S&P500 지수는 2.5%, 나스닥지수는 2.28%가 상승중이다.

이날 발표된 미국의 5월 소매판매액은 전달대비 17.1%가 급증했다. 전달의 14.7% 감소세에서 벗어난 것은 물론 다우존스의 예상치 7.7% 증가도 크게 상회하는 서프라이즈 수준의 결과라는 평이다.

소비는 미국 경제 활동에서 3분의 2 이상을 차지하는 만큼 경제정상화의 핵심요소이다. 이를 감안한 듯 도널드 트럼프 미국 대통령도 즉각 소매판매 호조를 반겼다. 그는 자신의 트위터를 통해 "와우, 5월 소매판매가 17.7%가 늘어 한달기준으로는 역사상 최대폭의 증가율을 보였다. 예상보다 훨씬 컸다. 오늘 주식시장이 기대된다, 그리고 일자리도!"라고 밝히며 경제회복과 증시 상승을 기대했다.

이날 미 증시의 강세는 도널드 트럼프 대통령이 1조달러 규모의 인프라 투자를 추진할 것이라는 보도의 영향도 있다는 평가다. 블룸버그 통신은 트럼프 대통령이 도로, 다리 건설과 보수에 대부분의 자금을 투입하고 일부는 5세대(G) 통신과 초고속인터넷망 개선에 사용하기 원하고 있다고 전했다. 트럼프 대통령은 오는 18일 이와 관련한 회의도 예정하고 있다.

시장은 제롬 파월 미 연방준비제도(Fed) 의장이 의회 증언에서 어떤 발언을 할지도 주목하고 있다. 파월 의장은 지난주 경제 회복에 대해 '먼길'(long road)라고 표현해 시장 급락을 유발했지만 하루전에는 Fed의 회사채 매입을 발표하며 시장을 부진에서 끌어올린 바 있다.

