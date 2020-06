검찰, ‘프로포폴 투약’ 병원장 전 변호사 사무실 압수수색

[아시아경제 최석진 기자] 재벌 회장 등의 프로포폴 주사 투약 의혹을 수사 중인 검찰이 프로포폴 상습 투약 혐의로 구속기소 된 병원장의 변론을 맡았던 변호사의 사무실을 압수수색한 사실이 16일 알려졌다.

이날 법조계에 따르면 서울중앙지검 강력부(부장검사 김호삼)는 이달 초 김모 변호사가 속한 서울 서초구 소재 한 법무법인 사무실을 압수수색했다.

김 변호사는 지난 1월 채승석 전 애경개발 대표이사 등에게 프로포폴을 상습 투약한 혐의(마약류관리법 위반)로 간호조무사 신모씨와 함께 구속기소 돼 재판을 받고 있는 I 성형외과 김모 원장의 재판 변호인으로 선임됐다가 지난 2월 사임계를 냈던 인물이다.

I 성형외과는 채 대표 외에도 재벌가 인사들에게 불법적으로 프로포폴을 투약했다는 의혹이 제기된 병원이다.

검찰은 기소 이후 김 원장 등에 대한 추가 범죄 혐의를 포착하고 영장을 발부받아 김 변호사 사무실에 대한 압수수색을 진행한 것으로 보인다.

