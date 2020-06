송철호 시장 측근 ‘검사 감찰’ 진정…검찰 “절차적 문제없어”

변호인 “검찰이 별건수사, 접견교통권 제한” 주장

[아시아경제 최석진 기자] 사전뇌물수수 등 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 송철호 울산시장의 측근이 자신을 수사하는 검사에 대한 감찰을 요청하는 진정서를 제출했다.

진정서를 접수하러 나온 변호사는 검찰이 별건수사를 벌였고 변호인의 접견교통권을 제한했다고 주장했다.

이에 대해 검찰은 별건수사가 아닌 관련사건 수사이며 변호인의 접견을 제한한 것 역시 돈을 주고받은 양측 사건을 동시에 수임한 상황에서 이뤄진 적법한 조치였다고 해명했다.

2018년 지방선거 당시 수천만원대의 뇌물을 주고받은 혐의로 검찰 수사를 받고 있는 송 시장 선거캠프 전 선대본부장 김모씨(65·현 더불어민주당 울산시당 상임고문)와 울산지역 중고차매매업체 W사 대표 장모(62)씨 측이 수사팀 검사에 대한 감찰을 요구하고 나섰다.

두 사람을 동시에 대리하고 있는 심규명 변호사(55·사법연수원 25기)는 16일 오후 2시께 서울중앙지검 강력부 소속 모 검사를 상대로 감찰을 요구하는 진정서를 대검찰청 민원실에 제출했다.

해당 검사는 청와대 '하명수사·선거개입' 의혹 사건을 수사 중인 공공수사2부(부장검사 김태은)의 업무를 지원하며 장씨 수사를 담당하고 있는 것으로 알려졌다.

심 변호사는 진정서에서 수사팀이 본류사건 수사에 진전이 없자 여러 가지 별건수사를 벌이고 있다고 주장한 것으로 알려졌다. 또 해당 검사가 변호인의 접견을 부당하게 막았다는 내용도 담은 것으로 전해졌다.

심 변호사는 진정서 제출 직전 기자회견을 열고 "검찰은 '하명수사'에만 사용하겠다고 김씨의 휴대전화를 임의제출 받았는데 포렌식 결과 사전뇌물수수 관련 문자를 확보하고 증거로 제출했다"며 "별건 수사의 증거로 활용하기 위해서는 별도의 압수수색 등 절차를 거쳐야 함에도 생략했다"고 주장했다.

검찰은 김씨의 휴대전화에서 장씨가 보낸 '보통 골프공이 아니다. 마음을 전달해 달라'는 문자 메시지를 확보한 것으로 알려졌는데, 이는 위법하게 수집된 증거라는 취지로 보인다.

심 변호사는 또 "검찰은 (긴급체포된) 장씨의 방어권을 보장하라는 변호인의 주장에 수사권이 더 중요하므로 수사가 종결되고 나서 접견을 허락하겠다고 했다"며 "변호인의 접견교통권을 무시했다"고도 주장했다.

이에 대해 검찰 관계자는 “본 사건은 기존 사건 수사 중 관련 범죄혐의 단서가 발견됨에 따라 수사를 진행한 것으로, 속칭 A가 안되면 B라도 수사하는 식의 부당한 별건수사와는 전혀 다르다”며 “법원도 수사의 필요성을 인정해 피의자들에 대한 체포영장을 발부한 바 있다”고 밝혔다.

변호인 접견을 제한했다는 주장에 대해서도 “심 변호사가 돈을 주고받은 혐의를 받는 2명을 동시에 접견하고 선임함으로써 수사기밀 유출이나 변호사 윤리장전에 규정된 이해충돌 소지가 있어 그 중 한명에 대해 접견을 허용하고 나머지 한명에 대해서는 당사자 동의 아래 조사를 계속 진행한 것”이라며 “부당한 접견 제한은 없었다”고 해명했다.

이어 “당시 심 변호사는 체포시한이 임박한 조사 도중에 갑자기 찾아와 접견을 요청했었다”며 “다음날 송철호 시장의 변호인이 피의자 두명을 모두 접견하고 심 변호사와 함께 변호인 자격으로 구속 전 피의자심문(영장실질심사)에 참여했다”고 덧붙였다.

최석진 기자 csj0404@asiae.co.kr