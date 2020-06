강남구 역삼동 명성하우징 관련 코로나19 확진자 1명 추가 발생

[아시아경제 박종일 기자] 16일 강남구 역삼동 명성하우징 관련 코로나19 확진자 1명이 추가로 발생하면서 총 확진자는 79명이 됐다.

강남구 대치동에 사는 66세 여성은 역삼동 명성하우징 직원들이 이용하던 식당을 운영, 별 다른 증상은 없었으나 14일 강남구보건소를 찾아 검체검사를 받은 결과 이날 오전 양성 판정을 받았다.

강남구는 즉시 식당을 폐쇄한 뒤 해당 여성을 격리조치, 거주지 주변과 동선에 대한 방역소독을 실시하는 한편 인근 주민에 대해 증상유무에 상관없이 강남구보건소에서 검체검사를 받도록 했다.

또, 역삼동 호텔 내 룸살롱 직원 1명이 오늘 양성 판정을 받았는데 역학조사 결과 서초구민인 이 확진자는 지난 14일 업소에서 청소를 한 이후 15일부터는 출근하지 않았다.

《확진자 이동경로》

■ 66세 여

□ 6월 12일

03:30 직장 → 21:30 자택

□ 6월 13일

03:30 직장 → 16:30 자택

□ 6월 14일

18:00 강남구보건소 선별진료소 검사 → 18:30 자택

□ 6월 15일

자택

□ 6월 16일

10:00 양성 확인

※ 확진자 동선은 일부 변경 또는 추가 사항이 있을 수 있습니다.

《타지역 확진자 이동경로》

■ 28세 여

□ 6월 12일

06:00 자택

□ 6월 13일

00:10 음식점(학동사거리) → 04:24 자택

□ 6월 14일

14:00 직장 → 16:30 자택 → 22:00 금천구 희명병원 선별진료소 검사 → 23:30 자택

□ 6월 15일

자택

□ 6월 16일

00:00 양성 확인

※ 12~14일 타 지역 3개소 방문. 상세한 동선은 해당지역에서 공개됩니다.

※ 확진자 동선은 일부 변경 또는 추가 사항이 있을 수 있습니다.

