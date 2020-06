'박보검 닮은꼴' 김민서, 악플러에 고소 진행 "경찰서 다녀왔습니다"

[아시아경제 민준영 인턴기자] '박보검 닮은꼴'로 화제가 됐던 김민서가 자신에게 악성 댓글을 쓴 누리꾼들을 경찰에 고소했다고 밝혔다.

김민서는 16일 자신의 인스타그램 스토리를 통해 "오늘 경찰서 다녀왔습니다! 유튜브나 개인 채팅에 관해서 얘기 다 끝냈고 제 얼굴 포함한 영상 올리신 채널 같은 경우에는 처리 가능하니 금요일 안까지 자료 정리해서 다시 경찰서 갈게요! 이거 보시면 꼭 채널 삭제해 주시길 바라요, 전 분명 싫다는 의사를 밝혔었습니다"라는 글을 게재했다.

그는 지난 14일 자신에게 온 여러 메시지와 SNS 내용을 공개하며 "허위사실 유포나 저작권 침해가 싫다는 의사를 분명히 밝혔음에도 불구하고 인스타 라이브 동영상을 녹화하여 개인 유튜브 채널에 올린 뒤, 내려달란 말을 조롱하고 웃음거리로 만들었다"라며 고소를 예고한 바 있다.

당시 그는 "부모님 욕, 인신공격, 별의별 게 다 있더라. 저도 누군가의 귀한 자식이며 사람이고 똑같이 감정 느낀다"라며 "저도 한계다. 더 이상 도저히 못 참아서 내일 오후 경찰서 가서 신고 절차 밟고 오겠다"라고 덧붙였다.

앞서 그는 지난달 25일 KBS Joy 예능 프로그램 '무엇이든 물어보살'에 출연해 '박보검 닮은꼴'로 화제를 모았다.

하지만 방송에 출연한 뒤 포털사이트와 SNS 등을 통해 누리꾼들의 악플에 시달렸다.

민준영 인턴기자 mjy7051@asiae.co.kr