어린이들의 성우 꿈을 이루어 드립니다! ‘대원 키즈 성우단 3기’ 모집 시작

애니메이션 전문 채널 애니원, 애니박스를 운영하는 대원방송(대표: 곽영빈)에서 어린이들의 꿈을 키워주는 ‘대원 키즈 성우단 3기’ 모집을 시작한다.

어린이 꿈 실현 프로젝트의 일환으로 시작된 ‘대원 키즈 성우단’은 성우를 꿈꾸는 일반 어린이들을 선발하여 전문 성우들의 코칭, 애니메이션 더빙, TV 출연 기회 등을 제공하고 있어 인기가 높다. 지난 1-2기 모두 모집 당시 높은 경쟁률을 기록했으며, 6월 초에는 2기 어린이 4명이 대원방송 스튜디오에 직접 방문해 성우로서 가능성을 마음껏 뽐내며 성공적인 수료식을 진행했다.

6월 20일부터 모집을 시작하는 <대원 키즈 성우단> 3기는 애니원-애니박스의 최신작 ‘파워레인저 루팡포스 VS 패트롤포스’를 주제로 진행된다. ‘파워레인저 루팡포스 VS 패트롤포스’는 두 진영의 파워레인저가 박진감 넘치는 치열한 대결을 선보일 것으로 예상돼 많은 시청자와 팬들에게 큰 기대를 모으고 있는 작품이다. ‘대원 키즈 성우단 3기’를 통해 파워레인저로 변신한 어린이들은 어떤 목소리 연기를 보여줄 지 기대된다.

‘대원 키즈 성우단 3기’는 6월 20일부터 7월 12일까지 모집하며, 애니원과 애니박스 홈페이지 및 유튜브 채널, 페이스북을 통해 응모방법을 자세히 확인할 수 있다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr