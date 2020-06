경주시, 농촌체험휴양마을 체험·숙박비 50% 할인

대구경북지역 의료진에게는 3개월간 무료 혜택

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도 경주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 장기화에 따른 침체된 지역관광을 활성화하는 차원에서 관내 4개 농촌체험휴양시설의 체험·숙박비를 50% 할인한다고 16일 밝혔다.

관내 농촌체험휴양마을은 안강 세심·옥산, 양북 하범곡, 산내 다봉마을이다. 이번 행사와 함께 대구경북지역 의료진들에게는 15일부터 9월15일까지 3개월간 무료로 농촌체험휴양마을을 이용할 수 있도록 배려했다. 지역 의료진 이외 일반 방문객들은 7월1일부터 11월30일까지 50%할인된 가격으로 농촌체험휴양마을을 이용할 수 있다.

또한 농촌체험휴양마을 방문 후 '경북농촌체험 SNS인증 이벤트'에 참여해 후기를 남기면, 경북 농·특산품 '사이소'에서 사용가능한 쿠폰 1만원 또는 3만원 발급혜택을 누릴 수 있다.

주낙영 경주시장은 "농촌체험휴양마을을 많이 방문해 코로나19 장기화에 따른 관광객 급감으로 침체된 농촌체험관광에 활력을 불어 넣어 주시길 바란다"고 부탁했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr