도봉구, 모든 노인복지시설 및 방문판매업 현장 점검

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 예방을 위해 지역 내 장기요양기관 90개소 및 노인주거복지시설 3개소를 대상으로 15일부터 16일까지 이틀간 현장긴급점검을 실시한다.

이번 긴급점검은 소독 및 방역 실시, 외부인 출입제한, 손소독제 비치 및 마스크 착용 등 방역수칙 이행사항을 집중 확인했다.

아울러, 구는 노인복지시설 이용자 및 종사자에게 ▲개인위생 준수(마스크 착용, 손 씻기) 후 출입 ▲다중이용시설 이용 자제 ▲퇴근 이후에는 되도록 바로 귀가 ▲생필품 구매나 의료기관 방문 등 필수적인 경우 외에는 외출 삼가 ▲집단행사, 집단교육, 국외여행 연기 또는 취소 ▲발열 또는 호흡기 증상이 있을 경우 등원 및 출근하지 않고 외출 자제 등 방역수칙을 안내했다.

이에 앞서 구는 지난 2월부터 6월 현재까지 데이케어센터 등 노인복지시설 192개소에 마스크 4만4303개, 손소독제 1390개, 비접촉식 체온계 77개를 지원한 바 있다.

구는 앞으로도 코로나19 집단감염 재발방지를 위해 보건소 및 동 주민센터를 통한 시설방역과 방역물품 지원을 지속적으로 할 예정이다.

이밖에도 구는 6월9일부터 11일까지 방문판매업체 78곳을 대상으로 특별 전수 점검을 실시했다. 구는 방문판매업체에 방역수칙 준수를 안내하고 집합 행사와 홍보 자제를 권고했다.

구는 2인 1조로 특별 점검반을 구성해 ▲종사자 마스크 착용여부 ▲방역교육, 종사자 및 시설방역관리 ▲생활 속 거리 두기 세부지침배부 ▲홍보관 운영업체 등 다중이용 업체 집합금지명령서 부착 등 감염병 예방지침 이행여부를 점검했다.

이보다 앞서 지난 9일에는 방문판매업체에 집단교육과 홍보 자제를 요청하는 공문을 발송한 바 있다.

구는 앞으로도 방문판매업체 특별 점검을 추진할 예정이며, 점검결과 예방지침을 지키지 않는 업체에 벌금 부과, 집합금지명령 미이행업소에 강력하게 행정조치하고 운영상 불법적인 사항이 발견되는 경우 즉시 고발조치할 방침이다.

한편, 구는 지난 10일부터 지역 내 운영하고 있는 실내스탠딩공연장 2개소, 노래연습장 179개소, PC방 79개소, 체육시설 73개소(실내집단운동 GX류-줌바, 태보, 스피닝 등, 무도장, 무도학원, 탁구장), 단란주점 48개소, 콜라텍 1개소를 대상으로 문자 및 공문발송, 현장방문을 통해 전자출입명부(KI-Pass)를 계도 중이다.

계도기간이 끝나는 7월 1일부터는 전자출입명부 이용 의무시설에서 출입자 명단 허위 작성이나 미준수 시 300만원 이하의 벌금부과 및 집합제한(금지)명령 조치할 예정이다.

이동진 도봉구청장은 “노인복지시설에서 집단감염이 발생한 데 대해 안타깝게 생각, 구에서도 구민의 안전을 지키기 위해 총력을 다해 대응하겠으며, 구민 여러분께서는 강화된 방역 조치 및 생활 속 거리두기에 적극 동참해주시길 부탁드린다”고 당부했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr