중견·중소기업, 비대면 기술애로 해결…"전문가 찾아다닐 필요없다"

산업부, 언택트 플랫폼 'K-TechNavi' 운영



[아시아경제 문채석 기자]중견·중소기업이 현장에서 겪는 기술애로 해소를 비대면 온라인 플랫폼을 통해 해결할 길이 열렸다. 직접 전문가를 찾아다닐 필요가 없어진 것이다.

산업통상자원부는 16일 '온라인 기술문제 해결 플랫폼' 운영을 시작한다고 밝혔다.

기업이 플랫폼에 기술애로를 등록하고 보상금을 예치하면 플랫폼에 등록된 기술 전문가가 해결책을 제시한다. 기업은 원하는 해결책을 골라 보상금을 받으면 된다.

산업부는 기업들이 플랫폼을 활용하면 기술애로를 해소하기 위해 지금처럼 전문가를 오프라인으로 찾을 필요가 없어질 것으로 본다. 비용과 시간은 그만큼 준다.

플랫폼은 지난해부터 중견기업연합회가 전담 구축해왔다. 지난 4월 시범 운영을 시작했다. 지금은 정보·통신, 전기·전자 등 20개 분류별 기술 전문가 1330여명이 등록돼 있다.

플랫폼 오픈식은 중견기업 CTO 협의회장 및 자동차연구원, 전자부품연구원 등 공공연 관계자가 참석한 가운데 열렸다.

식에선 중견기업연합회와 대학산업기술지원단(UNITEF) 간 업무협약(MOU)이 맺어졌다.

앞으로 UNITEF와 연계된 전국 45개 공과대학 573명 교수들이 기술 전문가로 참여할 수 있게 됐다.

기업이 필요로 하는 고급인력을 적시에 확보할 수 있게 공공·민간 퇴직 고급인력 구직 정보를 올릴 수 있도록 했다.

이를 통해 공공연구기관, 민간기업, 대기업 등의 퇴직 인력과 숙련된 고급인력의 부족을 겪고 있는 중견·중소기업 간 매칭 기회가 주어질 예정이다.

반원익 중견기업연합회 상근부회장은 "최근 대내외 경제 상황이 악화되면서 중견기업의 새로운 성장동력이 절실한 시점"이라며 "기업 현장과의 긴밀한 소통을 토대로 플랫폼을 보완·발전시켜 중견·중소기업의 기술혁신과 신성장 동력 창출을 적극 지원할 것"이라고 말했다.

천영길 산업부 중견기업정책관은 "플랫폼은 코로나19 사태로 대면 접촉에 어려움을 겪고 있는 중견·중소기업에 좋은 대안이 될 수 있다"며 "산·학·연 개방형 혁신으로 중견·중소기업의 새로운 성장과 발전의 기회가 될 것"이라고 했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr