[속보]美 증시, 뉴욕제조업 경기 회복 기대에도 약세 출발

속보[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 15일(현지시간) 아시아 증시에 이어 뉴욕증시도 하락세로 출발했다.

이날 오전 9시45분 현재 다우존스30산업평균 지수는 2.49% 하락한 24,968.79에 S&P500지수는 1.95% 내린 2,982.12에, 나스닥 지수는 1.45% 내린 9,449.75에 거래 중이다.

이날 지수 하락은 신종코로나바이러스감염증(코로나19) 2차 유행 확산에 대한 우려감이 작용한 것으로 보인다. 앞서 마감한 한국 일본 중국 증시는 일제히 큰 폭으로 추락한 바 있다.

미 증시는 지난 11일 코로나19 2차 유행 우려로 폭락했지만 하루뒤 반등에 성공했었다. 하지만 이날 한 주의 첫 거래에서 다시 하락세를 보이며 2주 연속 하락 가능성이 우려되고 있다. 단기 급등에 대한 조정 가능성도 있지만 시장내에 다시 공포감이 커지고 있음을 시사하는 것일 수도 있다. 공포지수(VIX)도 이날 7% 가까이 상승하고 있다.

하루전 뉴욕타임스는 미국내 22개주에서 코로나19 환자가 증가세에 있다고 전하며 캘리포니아, 텍사스, 플로리다 등 '선벨트'지역이 문제라고 지적한 바 있다. 중국 베이징에서도 신규감염이 확산되며 우려가 커지고 있다.

스파르탄 캐피탈 증권의 피터 카딜로 수석 이코노미스트는 "우리는 조정기에 있다. 코로나19가 다시 고개를 들고 있는 것이 문제다"라고 진단했다.

이날 발표된 뉴욕 엠파이어스테이트 제조업지수는 -0.2였다. 이는 시장의 예상치 -35에 비해 크게 높은 수준이다. CNBC방송은 이는 경제활동 재개에 돌입한 뉴욕주의 경기가 빠르게 회복될 것이라는 기대감을 반영한다고 전했다. CNBC는 뉴욕지역의 제조업 활동에 대한 낙관론이 11 년 만에 최고 수준으로 증가했다고 설명했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr