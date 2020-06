서울산업진흥원, 美 뉴욕 브루클린에 '코로나19' 방역제품 수출 지원

중소기업 진출과 판로개척 등 지속적 협력 기대

[아시아경제 조인경 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 진단키트와 패션마스크, 손소독제 등 방역제품과 게임, 웹툰 이용권 등의 콘텐츠로 구성된 방역키트 1만개가 미국 뉴욕 브루클린으로 향하는 배에 선적된다.

서울시 서울산업진흥원(SBA)는 코로나19 확산으로 전 세계가 어려움을 겪고 있는 상황에서 국내 중소기업 제품의 해외 진출과 판로 개척의 일환으로 미국 뉴욕 브루클린과의 공동 프로젝트인 '코로나19 방역제품 수출지원 프로젝트'를 추진중이라고 16일 밝혔다.

이번 프로젝트에 참여하는 상품군은 코로나19 방역을 위한 중소기업 제품들로, 향후 뉴욕 브루클린 지역 대상의 저소득층 거주민 약 1만명에게 전달될 계획이다.

패키지 구성 품목은 크게 두 가지로, 하나는 코로나19 바이러스 진단 및 방역에 도움이 되는 품목들로 구성됐다. 진단키트 및 벤텍스의 항균 스프레이, 파워풀엑스의 손 소독제, 해리텍스타일의 마스크 등이다.

다른 종류는 코로나19로 인한 언택트 상황에 맞춰 국내 중소기업들의 게임, 웹툰 쿠폰 등 집안에서 즐길 수 있는 다양한 콘텐츠로 구성했다. 게임 쿠폰은 나날이스튜디오(Sally’s Law), 포스메이소프트(Merge Battle Heroes S), 제미니인터렉티브 (HMMSIM2), 모비릭스(Tap Defenders), 게임펍(Weapon Heroes: Infinity Forge) 등은 물론 레진코믹스의 웹툰 코인쿠폰, '보다필라테스'의 스트레칭 엽서 등이 함께 들어 있다.

이번 프로젝트는 서울 소재 중소기업이 함께 참여해 사회적으로 의미가 있는 활동으로, 중소기업의 우수한 제품과 서비스를 미국 현지에 소개하는 효과와 함께 코로나19로 인해 직접적인 해외판로 개척이 어려워진 중소기업의 해외시장 진출에 도움이 될 것으로 기대되고 있다.

SBA는 16일 해상운송을 통해 코로나19 방역제품 1만개를 발송하면 다음달 24일 뉴욕 세관 통관 완료 후 현지 거주민들에게 최종 전달한다는 계획이다.

장영승 SBA 대표는 "SBA-뉴욕 브루클린 간 공동으로 추진하는 이번 코로나19 방역제품 수출 지원은 위기를 기회로 바꾸는 도시 간 협력 프로젝트"라며 "이를 시작으로 양 지역 간 중소기업의 진출과 제품판로 개척을 위해 지속적으로 협력해 나가겠다"고 전했다.

