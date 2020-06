美, 러시아의 자국민 간첩혐의 중형 선고에 "격분했다"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 러시아가 지난 2018년 말 간첩 혐의로 체포됐던 미국인 폴 윌런에 15일(현지시간) 간첩혐의로 중형을 선고하자 미 국무부가 즉각 반발했다.

마이크 폼페이오 미 국무부 장관은 이날 트위터를 통해 "폴 윌런에 대한 러시아의 비밀 재판과 비밀 증거, 적절한 변호권 허용이 없다는데 격분했다. 폴에 대한 러시아의 대우는 형편없다, 우리는 그의 즉각 석방을 요구한다"고 주장했다.

미 언론에 따르면 모스크바 시법원은 이날 윌런의 간첩 혐의를 인정하고 16년의 징역형을 선고했다. 윌런은 "간첩 활동을 하지 않았다"고 항변하면서, 자신에 대한 재판을 "정치적, 허위 재판"이라고 주장했다.

미국 해병 출신의 윌런은 지난 2018년 12월 러시아 여성과 결혼하는 해병대 동료의 예식에 참석하기 위해 모스크바를 방문했다가 간첩 혐의로 체포돼 구속 수사를 받아왔다.

미측의 격한 반응을 감안하면 윌런에 대한 유죄 판결은 미·러 관계에 또 다른 악재로 작용할 것으로 우려된다.

