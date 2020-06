정부 '비대면 의료기기' 개발한다

[아시아경제 황준호 기자] 응급 현장에서 초음파로 심장을 찍으면 병원에 있는 의료진이 비대면으로 진단을 내리는 의료기기가 국내 기술로 개발된다. 전염성이 높은 안과 질환에 걸린 환자나 감염병에 걸린 환자를 비대면으로 진료할 수 있는 기기도 개발한다. 정부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 세계적 인지도를 얻은 방역시스템(K-방역)과 바이오산업(K-바이오)을 세계 시장에 내놓기 위한 사업 중 하나로 이같은 내용의 비대면 의료기기 개발사업에 착수한다.

비대면 의료기기 개발 사업 착수



범부처전주기의료기기연구개발사업단이 15일 공고한 '올해 범부처 전주기 의료기기 연구개발(R&D) 과제'를 살펴보면 비대면 의료기기 개발사업에는 총 14억원이 투입된다.

이 자금은 응급 현장에 의료진이 없어도 비대면으로 진단을 내리거나, 의료진의 감염병 감염을 막을 수 있는 필수적인 비대면 시스템 개발에 쓰인다. 구체적으로는 현장진단용 심장초음파 영상기기, 현장형 안과질환 진단 보조시스템 개발, 현장형 영상통신 기반 비대면 진료 지원 의료기기와 시스템 혁신제품 개발 등 3개 사업이 지원 대상이다.

비대면 예산은 전체 R&D 예산 875억원(289개 사업) 중 1.6%에 불과하다. 하지만 정부가 K-방역·바이오의 세계 시장 진출을 위한 범부처 R&D 사업으로, 의료기기 개발사업을 내건 만큼 실제적인 성과가 기대된다.

김법민 사업단장은 "사업단은 연구개발의 성공을 위해 과제 착수단계부터 전폭적인 지원을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.

사업단은 과학기술정보통신부와 산업통상자원부, 보건복지부, 식약처 등 연관 부처가 공동 참여해 조직됐다. 올해부터 2025년까지 총 1조2000억원 규모 의료기기 R&D를 추진한다.

비대면 외에도 감염병 의료기기 R&D



14일 서울 중랑구청 워킹스루(Walking Through) 선별진료소에서 시민들이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사를 위해 대기하고 있다. /문호남 기자 munonam@

사업단은 비대면 의료사업 외에도 의료 공공복지와 사회문제 해결형 의료서비스를 위한 50개 사업에 105억원을 투입한다.

의료기기 국산화와 글로벌 경쟁력 확보를 위해서는 407억원을 지원한다. 유방암 진단용 초음파 융합영상·생검시스템, 지능형 치과진단 및 보철치료 통합솔루션, 뇌전용 양전자방출 단층촬영기 등 76개 사업과 호흡기바이러스 긴급진단 플랫폼, 엑스선 발생장치(X-Ray) 및 검출기 등 12개 감염병 관련 사업이 대상이다.

ICT기술과 접목한 4차 산업혁명형 의료기기 R&D에는 69개 사업에 210억원을 투입한다. 인공지능 기반 스마트 헬스케어 의료기기, 생체내외 미세환경 감지·제어 기능성 생체재료 기반 의료기기 등 68개 사업과 감염병과 관련한 중재시술 로봇 부품모듈 1개 사업을 지원한다.

김 단장은 "과제 수행기관 선정 시 가장 중요한 요소는 임상현장 활용 가능성"이라며 "의료기기 분야의 산·학·연·병의 협력과 도전적인 지원을 기대한다"고 밝혔다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr