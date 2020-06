속보[아시아경제 김수완 기자] 경기도 부천시에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 추가확진자가 1명 나왔다. 부천시에 따르면 15일 오후 10시 기준, 확진자가 1명 추가됐다. 부천 149번 환자는 송내동 송내대우아파트 거주자이다. 시는 질병관리본부의 개인정보보호 위한 공개범위 제한 지침에 따라 연령 성별을 미공개한다고 전했다. 현재 확진환자 자택 및 인근 지역 방역소독을 실시했으며, 추가 이동경로를 공개할 예정이다.

김수완 기자 suwan@asiae.co.kr