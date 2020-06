'제10대 후반기 서울시의회 슬로건' 공모

의회 핵심가치와 비전 상징적으로 표현할 수 있는 20자 내 문구...6월15~26일 오후 6시까지 접수

[아시아경제 박종일 기자] 서울시의회는 15일부터 26일 오후 6시까지 제10대 후반기 서울시의회 핵심가치와 비전을 표현하기 위한 슬로건을 공모한다.

서울시의회는 시민이 원하는 의회상을 확립, 제10대 후반기 의정활동 방향으로 삼기위해 이번 공모를 실시, 공모를 통해 의회에 대한 시민의 관심과 참여가 활성화될 수 있을 것으로 기대하고 있다.

슬로건 공모전은 서울시의회에 관심 있는 사람 누구나 참여가 가능하다.

서울시의회 홈페이지의 배너 또는 응모 페이지 직접접속을 통해 제출하면 된다.

제출된 슬로건은 3단계 심사를 거쳐 7월 중에 결정될 예정이며, 서울시의회 홈페이지를 통해 당선작을 발표한다.

최우수작 당선자 1명에게는 의장 표창 및 상금 100만원, 우수작 당선자 2명에게는 각각 의장 표창 및 상금 50만원, 장려작 3명에게는 각각 의장 표창 및 상금 30만원이 부상으로 수여된다.

선정된 슬로건은 제10대 후반기가 끝나는 2022년 6월까지 의정활동 홍보영상과 각종 간행물 등에 서울시의회 홍보 문구로 활용될 예정이다.

기타 자세한 사항은 서울시의회 언론홍보실로 문의하면 된다.

※ 응모시 유의사항

○ 1인의 응모작 수는 1건만 가능하며, 동일한 작품이 접수될 경우 먼저 접수된 것만 인정된다

○ 수상작에 대한 저작권 등 모든 권리는 서울특별시의회에 귀속되며, 활용 과정에서 작품 내용이 수정될 수 있다

○ 타 공모전 수상작이나 유사한 작품은 심사대상에서 제외되며, 당선작 발표 이후라도 타 공모전 수상작, 타인의 저작물 도용 등의 사실이 확인된 경우 시상을 취소하고 시상금은 환수조치 된다

○ 최적안이 없는 경우 당선작을 선정하지 않을 수 있다

○ 공모전 세부일정은 변경될 수 있으며, 변경사항은 서울시의회 홈페이지를 통해 공지된다

※ 제8대 전반기 슬로건 : 일하는 의회, 섬기는 의회, 서울을 바꾸는 의회

제8대 후반기 슬로건 : 현장 속으로! 시민 곁으로!

제9대 전반기 슬로건 : 바꾸고, 지키고, 뛰겠습니다

제9대 후반기 슬로건 : 서울속으로 한발 더! 시민곁으로 한뼘 더!

제10대 전반기 슬로건 : 서울을 바라봅니다, 시민을 생각합니다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr