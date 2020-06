[아시아경제 김지희 기자] 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 8,880 전일대비 470 등락률 -5.03% 거래량 2,780,928 전일가 9,350 2020.06.15 15:30 장마감 close 는 자회사 우리은행의 유상증자에 참여해 주식 4000만주를 추가 취득한다고 15일 공시했다. 취득금액은 1조원이다. 주식 취득 후 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 8,880 전일대비 470 등락률 -5.03% 거래량 2,780,928 전일가 9,350 2020.06.15 15:30 장마감 close 의 우리은행 지분율은 100%가 되며, 취득예정일은 오는 17일이다.

회사 측은 “우리은행의 자본확충을 통한 자본적정성 제고 및 경쟁력 강화를 위한 것”이라고 밝혔다.

