여성소방관 최초 '소방사다리차 운용사 자격' 취득

서울 영등포소방서 유지연 소방관, 재난현장 인명구조 활동서 전문성 확보

[아시아경제 조인경 기자] 서울시 소방재난본부는 영등포소방서 소속 유지연 소방관(43·여)이 국내 여성 소방관으로는 최초로 대형특수 차량인 '소방사다리차 운용사 자격시험'에 합격했다고 16일 밝혔다.

소방사다리차 운용사는 소방차량 운전 뿐 아니라 사다리 전개, 인명구조 등을 위한 조작에 전문성을 확보하기 위해 소방청에서 처음으로 도입한 전문자격이다.

소방사다리차 운용은 고층건물 화재 시 인명구조 및 화재진압에 필수적인 분야로, 소방사다리차 차체(길이 13085㎜, 너비 2530㎜, 높이 4070㎜, 무게 3만725㎏)가 크고 기능이 복잡해 그동안 주로 남성 소방관이 맡아왔다..

소방재난본부 관계자는 "사다리차를 활용한 화재현장 인명구조를 위해서는 사다리차 정차위치 선정, 사다리 전개 각도 내에 전선 등 장애물 존재 여부 등 고려해야 할 사항들이 많다"며 "성공적인 임무 수행을 위해서는 전문능력이 필요한 분야"라고 설명했다.

소방사다리차는 도로교통법상 제1종 대형면허로 운전이 가능하다. 하지만 인명 구조라는 특수 분야에 전문성을 확보하기 위해 소방청에서는 지난 2018년부터 한국소방산업기술원에 소방사다리차 전문교육과정을 위탁해 운영해 오고 있으며, 작년 7월15일부터 소방사다리차 운용사 자격시험을 시행하고 있다.

응시자격은 한국소방산업기술원에서 실시하는 전문교육과정(35시간 이상)을 수료한 소방공무원을 대상으로 시행하며, 필기와 실기 시험으로 구분해 치러진다.

유 소방관은 2018년 4월부터 119구급차를 시작으로 대형 소방차 운전에 꾸준히 도전해 왔다. 지난해 7월부터는 영등포소방서 현장대응단의 '화학소방차', '굴절차' 등 대형특수 소방차를 현장에서 운용하고 있다.

신열우 서울소방재난본부장은 "재난현장에서 소방공무원은 성별 구분 없이 부여된 권한과 책임이 동일하다"며 "모든 소방공무원들이 재난현장 활동에 필요한 각 분야별 자격을 취득하고 고도의 전문성을 확보해 현장에 강한 소방관으로 거듭날 수 있기를 기대한다"고 말했다.

조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr