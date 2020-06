[아시아경제 김민영 기자] 서봉국 전 한국은행 외자운용원장이 은행연합회 신임 감사에 선임됐다.

은행연합회는 지난 9일 총회 의결과 금융위원회 승인을 거쳐 16일자로 서 전 원장을 감사로 선임한다고 15일 밝혔다. 한은 출신 인사가 연합회 감사를 맡는 건 이번이 두 번째다. 임기는 3년이다.

서 감사는 고려대 경영학과, 미국 일리노이대 대학원 경영학 석사을 졸업했으며 한은 공보관, 국제국장, 외자운용원장 등을 역임했다.

