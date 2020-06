구로 고척동 목사 남편·딸·사위 등 3명 코로나19 확진

[아시아경제 박종일 기자] 15일 구로구에 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진자가 3명 추가 발생했다.

구로구 73, 74, 75번 확진자는 고척동 339-1 평안교회 목사인 구로구 72번 확진자(2020.6.15)의 가족들이다.

동거 가족인 남편과 고척1동에 거주하는 딸, 사위가 확진됐다.

15일 오전 72번 확진자의 접촉자로 분류됨에 따라 구로구 선별진료소에서 검체 검사를 받았고, 오후 6시쯤 양성으로 판명됐다.

확진자들은 격리병원으로 이송 예정이다.

74, 75번 확진자의 중학생 딸(2006년생)에 대한 검체 검사도 진행 중이다. 이 학생은 발열증상이 있어 지난 5일 구 선별진료소에서 검사, 6일 음성 판정을 받은 적이 있다.

코로나 검사와 학년별 수업으로 인해 3일 이후에는 학교에 가지 않은 걸로 확인됐다.

평안교회는 일시 폐쇄 조치했다.

□ 추가 확진자 기본정보

구로구 73번 확진자(남, 67세) 고척2동 거주, 72번 확진자 남편

구로구 74번 확진자(여, 44세) 고척1동 거주, 72번 확진자 딸

구로구 75번 확진자(남, 44세) 고척1동 거주, 72번 확진자 사위

박종일 기자 dream@asiae.co.kr