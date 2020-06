[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 일본군 위안부 피해자 지원단체인 '정신대할머니와 함께하는 (대구)시민모임'은 위안부 피해자 이용수 할머니와 관련한 최근 기사에 악성 댓글을 단 네티즌 9명을 대구지방경찰청에 고발했다고 15일 밝혔다.

서혁수 시민모임 대표는 이 할머니 관련한 인터넷 기사에 인신공격적이거나 비하하는 내용의 악성 댓글 수백건을 경찰에 증거로 제출했다. 해당 댓글은 이 할머니가 최근 기자회견 등에서 윤미향 더불어민주당 의원이나 정의기억연대를 언급한 내용과 관련한 기사에 달린 것이다.

서 대표는 "확보한 댓글 자료를 분석해 추가로 고발하는 것도 검토중"이라는 입장을 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr