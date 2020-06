[아시아경제 박병희 기자] 국립극단이 6월 개막할 예정이었던 '하지맞이 놀굿풀굿'과 '조씨고아, 복수의 씨앗'의 공연을 잠정 중단한다고 15일 밝혔다. 70주년 기념전시 '연극의 얼굴'도 잠정 중단한다고 덧붙였다.

코로나19 관련 중앙재난안전대책본부의 수도권 방역 강화조치 무기한 연장에 따른 것이다.

국립극단은 '하지맞이 놀굿풀굿'을 6월18일~7월12일 소극장 판에서 '조씨고아, 복수의 씨앗'을 6월25일~7월26일 명동예술극장에서 공연할 예정이었다.

국립극단은 해당 공연 유료 예매자 분들에 대한 취소 및 환불을 수수료 없이 순차적으로 진행할 예정이라고 밝혔다. 또 추가 안내사항은 국립극단 홈페이지 및 사회관계망서비스(SNS)를 통해 안내하겠다고 덧붙였다.

