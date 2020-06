이란, 한국 정부에 "석유수출대금 반환해야…미국 제재 맹종"

[아시아경제 임철영 기자] 이란 정부가 한국 정부에 석유 수출 대금 반환을 요구했다.

세예드 압바스 무사비 이란 외무부 대변인은 15일(현지시간) 미국의 대이란 제재로 한국의 은행에 동결된 이란의 석유 수출대금을 반환해야 한다고 밝혔다.

무사비 대변인은 "양국은 정부와 기업간 관계가 좋았다"며 "그러나 한국이 미국의 대이란 제재와 압박에 맹종해 우리의 자산을 사용하지 못하도록 막았다"라고 말했다. 그러면서 "한국은 이란의 자산을 오랜 기간 동결할 권리가 없다"고 강조했다.

이어 무사비 대변인은 "우리의 돈을 찾기 위해 모든 수단을 마련하겠다"면서 "한국은 반세기 동안 이어진 양국의 우호를 훼손하지 않도록 재고하기를 바란다"고 밝혔다.

알리 라비에이 이란 정부 대변인도 주간 브리핑을 통해 "인도적 물품을 이란이 수입하는 데 동결된 석유 수출대금을 한국측이 써도 된다고 했다"면서 "한국은 알 수 없는 이유로 이에 협조하지 않는 것 같다"라고 말했다. 이어 "한국 정부가 조속히 우리 자산을 풀어줘야 한다"고 주장했다.

이란 정부가 요구하는 자금은 우리은행과 IBK기업은행에 예치된 이란의 석유 수출대금으로 약 70억 달러(약 8조4천억원)인 것으로 알려졌다. 한국과 이란은 미국 정부의 승인을 받아 두 은행에 이란중앙은행이 개설한 원화결제계좌로 교역해왔다. 결제는 이란에서 원유, 초경질유를 수입한 한국 정유ㆍ석유화학 회사가 이들 은행에 개설된 계좌에 대금을 원화로 입금하고 이란에 수출하는 한국기업이 수출대금을 해당 계좌에서 찾아가는 방식으로 이뤄졌다.

그러나 지난해 9월 미국 정부가 이란중앙은행을 특별지정제재대상(SDN)에서 국제테러지원조직(SDGT)으로 제재 수준을 올리면서 한국의 두 은행은 이 계좌의 운용을 중단했다. 이란은 미국의 강력한 제재가 지속되자 해외에 동결된 자국 자산을 회수하기 위해 적극적으로 나서고 있다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr