KCC건설, 해운대에 ‘KCC스위첸’ 주거벨트 조성한다

‘해운대 KCC스위첸’, ‘센텀 KCC스위첸’ 이어 이달 ‘해운대 중동 스위첸’ 분양

좌동, 센텀, 중동 등 해운대 대표지역에 ‘KCC스위첸’ 깃발 꽂아눈길



KCC건설이 부산 해운대에 ‘KCC스위첸’ 주거벨트를 형성하고 있어 주목된다. 실제 KCC건설은 좌동신도시와 센텀권역, 중동 등 해운대를 대표하는 지역마다 KCC스위첸 깃발을 꽂으며 브랜드 가치를 높이고 있어 이목이 쏠린다.

해운대 KCC스위첸 주거벨트는 좌동신도시에서 시작됐다. 지난 2011년 입주한 ‘해운대 KCC스위첸’ 아파트는 좌동신도시 시세를 이끌어가는 단지로써 위상을 공고히 하고 있다.

부동산정보업체 부동산114에 따르면, 이 단지의 3.3㎡당 평균매매가격은 1,912만원으로 좌동 평균(1,122만원)을 훨씬 웃도는 가격으로 1위를 달리고 있다. 특히 이는 좌동 평균 매매가격 2위를 기록하고 있는 ‘롯데캐슬 마스터(1,572만원)’와 비교해도 3.3㎡당 300만원 이상 높아 단지에 대한 관심과 인기를 실감케 하고 있다.

여기에 지난해에는 센텀시티 생활권역인 반여동 일대에 ‘센텀 KCC 스위첸’을 선보여 성공적으로 분양을 마쳤다. 실제 단지는 268가구(특별공급 제외)모집에 무려 1만8,160명이 몰리면서 평균 67.76대 1, 최고 79.85대 1의 경쟁률을 기록했고,이후 전 가구가 단기간에 완판됐다. 센텀 KCC스위첸은 지하 3층~지상 28층, 총8개 동, 전용면적 59~102㎡ 총 638가구 규모로 조성되며, 2022년 8월 입주예정이다.

이처럼 해운대 대표지역에서 브랜드 가치를 높여가고 있는 KCC건설은 이달 해운대 중동에 ‘해운대 중동 스위첸’을 분양해 해운대 KCC스위첸 주거벨트 형성의 정점을 찍는다는 계획이다.

KCC건설 관계자는 “해운대 중동 스위첸은 좌동신도시, 센텀시티 등 부산을 대표하는 부촌 지역에서 잇따라 성공을 거듭하고 있는 KCC스위첸의 위상을 또 한번 높이는 단지가 될 것”이라며 “특히단지는 좌동, 센텀에 이어 중동으로 번진 해운대 부촌 변화의 흐름을 이끌어가는 랜드마크가 될 예정이어서 많은 관심을 기대하고 있다”라고 말했다.

― 해운대의 모든 인프라를 누리는 뛰어난 주거여건에 고급화 설계까지 적용

해운대 중동 스위첸은 해운대구 중동 1256-9번지 일원에 지하6층~지상 34층, 2개동, 전용면적 67~84㎡, 총 396실 규모의 주거용 오피스텔로 조성된다. 타입별 실수는 ▲67㎡ 122실 ▲72A㎡ 31실 ▲72B㎡ 61실 ▲72C㎡ 62실 ▲73㎡ 61실 ▲84㎡ 59실이다. 전 가구가 중소형 아파트 구조가 적용되는 주거용 오피스텔 상품으로 조성되는 것이 특징이다.

단지는 중동에서도 최중심에 위치해, 해운대가 자랑하는 자연환경과 교통, 교육, 편의 등의 인프라시설을 모두 가깝게 누릴 수 있다. 먼저 해운대 해변이 도보권에 자리하고 있으며, 그린레일웨이, 오산공원 등 녹지시설도 가까워 해운대 천혜의 자연환경을 모두 집 앞마당처럼 이용할 수 있다.

또 도보 3분거리에 부산지하철 2호선 중동역이 자리한 역세권 단지며, 주변으로는 해운대초, 동백중, 신도초, 신도중, 신도고, 해운대고 등이 자리한 명문학군도 자랑한다. 이 밖에도 이마트, 로데오거리, 해운대구청 등 생활편의시설이 가깝다. 신세계백화점, 홈플러스, 롯데백화점, 벡스코, 영화의전당 등 다양한 쇼핑문화시설이 밀집된 센텀시티와 마린시티의 인프라도 공유할 수 있어 입주민은 더욱 편리한 주거생활을 누릴 수 있을 전망이다.

해운대 중동 스위첸은 KCC건설의 차별화된 상품설계를 통해 최고급 단지로 조성될 예정이다. 특히 입주민의 삶의 품격을 높일 고급 커뮤니티를 구성해 눈길을 끈다. 실제 단지는 최상층에 해운대 바다를 조망할 수 있는 오션뷰 스카이라운지를 도입해 입주민에게 특별한 일상을 선사한다는 계획이다.

한편, 단지는 주거용 오피스텔로 조성되는 만큼, 다양한 규제로부터 자유로워 많은 관심이 예상된다. 전국 만 19세 이상이라면 청약통장이 필요 없이 누구나 청약할 수 있으며, 전매제한도 없어 당첨 후 바로 전매가 가능하다.

해운대 중동 스위첸의 견본주택은 중동역 인근(부산광역시 해운대구 좌동 1360)에 마련된다.

임소라 기자 mail00@asiae.co.kr