동국대, '코로나19 극복 장학금' 1인당 50만원 지급

교수·교원 등 참여 '코로나19 극복 모금 캠페인'서 약 10억원 모여

[아시아경제 김지희 기자] 동국대학교가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 가정형편이 어려워진 학생들에게 '코로나19 극복 장학금'을 준다. 1인당 50만원씩 재학생 2000명에게 장학금을 지급할 예정이다.

동국대는 코로나19로 가정형편이 어려워진 학생을 대상으로 1인당 50만원의 장학금을 지급할 예정이라고 15일 밝혔다. 장학기금은 동국대 교수와 교원 등 학교 구성원들이 참여한 '코로나19 극복 긴급 모금 캠페인'을 통해 마련됐다. 캠페인은 지난 4월 동국대 문과대학 교원들의 기부로 시작돼 이 대학 교수, 직원, 동문, 불교계의 기부 릴레이로 이어졌다. 이렇게 총 600여명이 참여해 약 10억원을 모금했다.

동국대는 학부 및 일반대학원 총학생회와 협의해 기금 전액을 코로나19로 어려움을 겪고 있는 학생들에게 지원하기로 했다.

장학금 신청대상은 올해 1학기 재학생(학부, 대학원) 중에서 ▲학부모의 실직 및 폐업으로 소득이 감소한자 ▲본인 또는 가족의 코로나 확진 등으로 경제적 피해를 받은 자 ▲중소기업, 소상공인, 자영업자를 위한 정부정책지원 자격에 해당되는 자 ▲본인의 아르바이트 등이 중단돼 생활이 어려워진 자 ▲기타 코로나19 긴급 피해 발생자 등이다.

이달 30일까지 각 단과대학별로 신청서를 접수받아 장학생을 선발하며, 장학금은 7월 중순 이전 지급될 예정이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr