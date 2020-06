글로벌 비즈니스 실용서, ‘왜 트럼프는 트위터를 좋아할까?’ 출간

성공적인 비즈니스를 위한 실전 비법

20년 이상의 글로벌 기업 근무 경험과 다양한 에피소드를 통한 성공 노하우 공유

글로벌 비즈니스는 국가 간의 교역을 넘어 경계를 허물고 더욱 확장되고 있다. 여러 국가와 파트너십을 체결하고 협력하며 때로는 치열하게 경쟁한다. 앞을 예측하기 어려운 비즈니스 환경에서 살아남기 위해서는 경쟁자에 대한 예측과 대응 전략이 필요하다. 이러한 예측과 분석을 도와줄 글로벌 비즈니스 실용서 `왜 트럼프는 트위터를 좋아할까?`가 출간됐다.

이 책에서는 많은 나라 중 경제 대국인 미국과 영국을 집중 조명했다. 특히 영-미 비즈니스 현장에서 직접 접하는 비즈니스 커뮤니케이션 방식, 토론, 의사결정, 협상 방식, 인간관계, 개인주의 성향 등 여러 상황에 대한 저자들의 경험과 시행착오가 포함되어 있다.

신용균, 김현정 공동저자는 글로벌 비즈니스 환경에서 20년 이상 근무하면서 경험한 에피소드와 현장 경험을 이 책을 통해 풀어내고 있다. 비즈니스맨들이 겪는 일상과 이해관계, 난감한 상황 등을 다양한 사례로 보여주고 문제의 원인과 상대방에 대한 이해, 이를 해결하는 방안을 알려준다. 궁극적으로 비즈니스에 긍정적 성과를 유도하고 경쟁력을 높이는가에 대해 구체적으로 설명한다.

한국 비즈니스맨들이 이해하지 못하거나 인식하지 못한채 자주 범하는 크고 작은 실수들을 꼼꼼하게 짚어주어 언어, 학위만으로 성과를 내기 어려운 국가 간의 비즈니스에서 글로벌 파트너와 경쟁하기 위한 방어수단과 대응전략 및 경쟁력 향상을 위한 실천방안까지 제시한다.

글로벌 비즈니스 경쟁력을 높이는 실용서로 기존의 비즈니스 매너나 문화, 정보제공에 그치지 않는다. 언어가 가지고 있는 기본적이고 보편적 특성, 그 나라의 문화적 성향, 그리고 이 두 가지 요소가 융합되어 어떻게 상대국 비즈니스맨의 행동방식으로 발현되는가의 그 연결고리도 명쾌하게 설명한다.

실생활에서 바로 적용할 수 있는 유익한 내용은 실천하기와 볼드처리를 통해 바쁜 비즈니스맨들이 그 부분만 읽어도 되는 친절함까지 갖추고 있다.

글로벌 비즈니스 경쟁력 향상에 도움되는 실천서로 바쁜 시간을 쪼개서라도 반드시 읽어봐야 할 책이다.

