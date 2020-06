4월 은행 원화대출 연체율 0.40%…전월比 0.01%p 상승

[아시아경제 김효진 기자] 지난 4월 말 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.40%로 0.39%였던 전월 말보다 0.01%포인트 올라갔다고 금융감독원이 16일 밝혔다. 지난해 4월 말(0.49%)에 견주면 0.08%포인트 하락했다.

4월 중 신규연체 발생액(1조4000억원)은 전월과 유사했으나 연체채권 정리 규모(1조1000억원)가 전월보다 8000억원 감소한 것이 연체율 상승에 영향을 미쳤다.

4월 말 기업대출 연체율은 0.50%로 전월 말(0.49%) 대비 0.01%포인트 상승했다.

대기업 대출 연체율은 0.22%로 전월 말(0.35%)보다 0.14%포인트 낮아졌다. 중소기업 대출 연체율은 0.57%로 전월 말 대비 0.04%포인트 올라갔다.

중소법인의 경우 연체율이 0.74%로 전월 말(0.69%) 대비 0.03%포인트 상승했고 개인사업자대출 연체율은 0.36%로 전월 말(0.33%) 대비 0.03%포인트 상승했다.

가계대출 연체율은 0.29%로 집계됐다. 0.27%였던 전월 말보다 0.02%포인트 높아진 결과다.

가계대출 가운데 주택담보대출 연체율은 0.20%로 전월 말과 같고 주택담보대출을 제외한 신용대출 등의 연체율은 0.48%로 전월 말(0.44%) 대비 0.05%포인트 높아졌다.

